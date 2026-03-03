ASTROLOGIA

O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

O Eclipse Lunar Total em Virgem revela erros, ajusta rotas e abre espaço para um ciclo de mais leveza, consciência e boas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:00

Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 3 de março, carrega uma energia especial de correção e clareza. Com o Eclipse Lunar Total em Virgem, aquilo que vinha passando despercebido se torna impossível de ignorar. É um momento de assumir responsabilidades, rever escolhas e fazer pequenos ajustes que geram grandes resultados. Para três signos, essa mudança de postura atrai sorte, alívio e uma sensação real de que a vida começa a colaborar novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Chega um ponto em que você entende que não dá mais para insistir no que está drenando sua energia. O dia traz consciência sobre trabalho, rotina e saúde, mostrando exatamente o que precisa mudar. Ao eliminar o caos e agir com disciplina, você abre espaço para oportunidades mais alinhadas e resultados positivos quase imediatos.

Dica cósmica: Quando você corta excessos, a sorte flui com mais facilidade.

Filmes para o signo de Áries 1 de 10

Touro: A virada acontece na mente. Você percebe que não era falta de talento ou capacidade, mas de perspectiva. Ao mudar o jeito de olhar para uma situação, novas ideias surgem e a motivação volta com força. Essa postura mais ativa e confiante atrai boas oportunidades e renova sua relação com o futuro.

Dica cósmica: Um novo olhar pode mudar completamente seu destino.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Libra: Uma verdade importante vem à tona e muda tudo. O que antes parecia confuso agora faz sentido, trazendo paz mental e alívio emocional. Ao abandonar antigos padrões e aceitar essa nova consciência, você sente a sorte virar a seu favor, acompanhada de uma felicidade inesperada e genuína.

Dica cósmica: Clareza é o maior presente que você poderia receber agora.