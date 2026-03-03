Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

O Eclipse Lunar Total em Virgem revela erros, ajusta rotas e abre espaço para um ciclo de mais leveza, consciência e boas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:00

Signos, sorte e astrologia
Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 3 de março, carrega uma energia especial de correção e clareza. Com o Eclipse Lunar Total em Virgem, aquilo que vinha passando despercebido se torna impossível de ignorar. É um momento de assumir responsabilidades, rever escolhas e fazer pequenos ajustes que geram grandes resultados. Para três signos, essa mudança de postura atrai sorte, alívio e uma sensação real de que a vida começa a colaborar novamente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Imagem - O Eclipse Lunar Total de hoje (3 de março) provoca um abalo emocional profundo e obriga os 12 signos a escolher entre apego e evolução

O Eclipse Lunar Total de hoje (3 de março) provoca um abalo emocional profundo e obriga os 12 signos a escolher entre apego e evolução

Imagem - Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Áries: Chega um ponto em que você entende que não dá mais para insistir no que está drenando sua energia. O dia traz consciência sobre trabalho, rotina e saúde, mostrando exatamente o que precisa mudar. Ao eliminar o caos e agir com disciplina, você abre espaço para oportunidades mais alinhadas e resultados positivos quase imediatos.

Dica cósmica: Quando você corta excessos, a sorte flui com mais facilidade.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Touro: A virada acontece na mente. Você percebe que não era falta de talento ou capacidade, mas de perspectiva. Ao mudar o jeito de olhar para uma situação, novas ideias surgem e a motivação volta com força. Essa postura mais ativa e confiante atrai boas oportunidades e renova sua relação com o futuro.

Dica cósmica: Um novo olhar pode mudar completamente seu destino.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Libra: Uma verdade importante vem à tona e muda tudo. O que antes parecia confuso agora faz sentido, trazendo paz mental e alívio emocional. Ao abandonar antigos padrões e aceitar essa nova consciência, você sente a sorte virar a seu favor, acompanhada de uma felicidade inesperada e genuína.

Dica cósmica: Clareza é o maior presente que você poderia receber agora.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Tags:

Signo Áries Touro Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida
Imagem - Prefeito de Manaus copia declaração de amor feita por Marcus Buaiz para Isis Valverde

Prefeito de Manaus copia declaração de amor feita por Marcus Buaiz para Isis Valverde

MAIS LIDAS

Imagem - Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram
01

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Mãe de adolescente vítima de estupro coletivo diz que filha se sentia muito culpada: 'Queria desistir da vida'
03

Mãe de adolescente vítima de estupro coletivo diz que filha se sentia muito culpada: 'Queria desistir da vida'

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
04

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna