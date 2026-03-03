Acesse sua conta
Prefeito de Manaus copia declaração de amor feita por Marcus Buaiz para Isis Valverde

Internautas perceberam que texto romântico publicado por David Almeida foi o mesmo postado anteriormente pelo empresário

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:34

David Almeida ao lado da esposa, Izabelle Fontenelle; Marcus Buaiz e Isis Valverde
David Almeida ao lado da esposa, Izabelle Fontenelle; Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), chamou a atenção ao postar uma declaração de amor para a esposa, a primeira-dama Izabelle Fontenelle, que completou 30 anos no último domingo (1º). Mas o texto romântico viralizou nas redes sociais por ser idêntico a uma homenagem feita poucos dias antes pelo empresário Marcus Buaiz para a atriz Isis Valverde.

"Hoje é o dia da mulher que transformou a minha vida com a força mais simples e mais poderosa que existe: o amor verdadeiro", diz a mensagem. "Izabelle, você é dessas pessoas raras que não apenas brilham, você aquece, sustenta, cuida e eleva todos ao redor. Na mulher extraordinária que você é, eu tenho o privilégio de conhecer também a parceira leal, a amiga presente e o coração mais bonito que já encontrei", continuou a legenda, que, por cinco parágrafos reproduziu a declaração na íntegra.

A semelhança chamou atenção porque o conteúdo é o mesmo ao publicado por Marcus Buaiz para a atriz Isis Valverde no dia 17 de fevereiro. Internautas questionaram o prefeito nos comentários. "Essa mensagem foi copiada de Isis Valverde...", disse uma pessoa.

Após a repercussão, David Almeida manteve o texto no ar, mas acrescentou os devidos créditos ao empresário. "Poema de Marcus Buaiz que retrata todo o meu amor por você, Bella", escreveu ele.

Tags:

Isis Valverde Famosos Prefeito Marcus Buaiz David Almeida Izabelle Fontenelle Manaus

