TV

'Zelda Merda': relembre as gafes bizarras sofridas por Zelda Mello, que pediu demissão da Globo após 30 anos

Jornalista virou meme duas vezes, pelo mesmo motivo

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:46

Zelda Mello Crédito: Reprodução/Globo

A jornalista Zelda Mello encerrou sua trajetória na TV Globo. A repórter pediu demissão após 30 anos de trabalho e, em vídeo publicado nas redes sociais, explicou que a saída foi uma decisão pessoal, resultado de um processo longo de reflexão. Ela era conhecida pelo perfil discreto e pelas reportagens sobre pautas urbanas e querida nos bastidores. Mas sua trajetória também ficou marcada por uma gafe bizarra cometida contra ela. E em dose dupla.

Zelda Mello 1 de 15

A primeira vez foi em 2001, quando William Waack comandava o Jornal da Globo. O apresentador dava atualizações sobre o caso do atropelamento do guitarrista da banda Titãs, Marcelo Fromer (1961-2001), quando fez uma pergunta à jornalista: "Zelda merda, o que dizem os médicos?".

Marcelo foi atropelado pelo motoboy Erasmo Castro da Costa Júnior enquanto praticava cooper na Avenida Europa, em São Paulo. O homem fugiu do local sem prestar socorro. O músico teve trauma crânio-encefálico e facial e, após passar dois dias em coma, morreu no dia 13 de junho de 2001, aos 39 anos.

Duas décadas após a primeira gafe, Zelda voltou a virar meme, pelo mesmo motivo. Em 2024, Ana Paula Campos se atrapalhou durante a apresentação do SP1 e também errou o sobrenome da repórter. A âncora, que estava substituindo Alan Severiano, chamou ao vivo a jornalista para falar sobre construções de apartamentos em Guaianases, na zona leste de São Paulo. No entanto, em vez de falar Zelda Mello, chamou a colega de 'Zelda merda'.

"São imóveis com financiamento sem juros para famílias que ganham até cinco salários mínimos por mês. A Zelda merda... Zelda Mello está lá em Guaianases", soltou Ana Paula. Zelda Mello não esboçou muita reação. Apenas deu um sorrisinho discreto e prosseguiu normalmente com a notícia.