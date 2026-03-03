Acesse sua conta
'Zelda Merda': relembre as gafes bizarras sofridas por Zelda Mello, que pediu demissão da Globo após 30 anos

Jornalista virou meme duas vezes, pelo mesmo motivo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:46

Zelda Mello
Zelda Mello Crédito: Reprodução/Globo

A jornalista Zelda Mello encerrou sua trajetória na TV Globo. A repórter pediu demissão após 30 anos de trabalho e, em vídeo publicado nas redes sociais, explicou que a saída foi uma decisão pessoal, resultado de um processo longo de reflexão. Ela era conhecida pelo perfil discreto e pelas reportagens sobre pautas urbanas e querida nos bastidores. Mas sua trajetória também ficou marcada por uma gafe bizarra cometida contra ela. E em dose dupla.

A primeira vez foi em 2001, quando William Waack comandava o Jornal da Globo. O apresentador dava atualizações sobre o caso do atropelamento do guitarrista da banda Titãs, Marcelo Fromer (1961-2001), quando fez uma pergunta à jornalista: "Zelda merda, o que dizem os médicos?".

Marcelo foi atropelado pelo motoboy Erasmo Castro da Costa Júnior enquanto praticava cooper na Avenida Europa, em São Paulo. O homem fugiu do local sem prestar socorro. O músico teve trauma crânio-encefálico e facial e, após passar dois dias em coma, morreu no dia 13 de junho de 2001, aos 39 anos.

Duas décadas após a primeira gafe, Zelda voltou a virar meme, pelo mesmo motivo. Em 2024, Ana Paula Campos se atrapalhou durante a apresentação do SP1 e também errou o sobrenome da repórter. A âncora, que estava substituindo Alan Severiano, chamou ao vivo a jornalista para falar sobre construções de apartamentos em Guaianases, na zona leste de São Paulo. No entanto, em vez de falar Zelda Mello, chamou a colega de 'Zelda merda'.

"São imóveis com financiamento sem juros para famílias que ganham até cinco salários mínimos por mês. A Zelda merda... Zelda Mello está lá em Guaianases", soltou Ana Paula. Zelda Mello não esboçou muita reação. Apenas deu um sorrisinho discreto e prosseguiu normalmente com a notícia.

Na internet, os usuários não deixaram o momento passar em branco. "O Brasil estava quase se esquecendo do meme Zelda Merda, quase…", disse uma pessoa. "E vinte anos depois, aconteceu de novo. Zelda Mello foi chamada de Zelda Merda", comentou outra. "Essa mulher não tem paz", escreveu mais um usuário. "Essa gafe virou um clássico", opinou uma quarta.

Tags:

