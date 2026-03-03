Entenda por que o Coco Bambu entrou com um processo contra Gregório Duvivier e João Vicente de Castro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de março de 2026 às 09:38
A rede de restaurantes Coco Bambu entrou com uma ação na 11ª Vara Cível da Capital, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra os humoristas Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, além da produtora Porta dos Fundos. O processo foi motivado por declarações feitas durante o programa "Não Importa", exibido no canal oficial do grupo em dezembro de 2025. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
De acordo com a ação, Duvivier teria insinuado, sem citar nomes diretamente, que o sócio fundador do Coco Bambu copiou o cardápio e a identidade do restaurante Camarões, tradicional em Natal, no Rio Grande do Norte. Durante o episódio, ao comentar sobre estabelecimentos pelo Brasil, o humorista afirmou: "Lá tem uma rede [de restaurantes] muito boa que é o Camarões. Só tem lá, e eles se recusam a sair de Natal, porque já chamaram muitas vezes".
Gregorio Duvivier e João Vicente de Castro
"Inclusive, tem um restaurante que eu não posso falar o nome, porque senão vou ser processado, que roubou o Camarões. O empresário foi ao Camarões, ficou indo, achou aquilo genial, copiou todos os pratos, roubou vários garçons, um gerente, o prato, trocou o nome e implantou no Brasil inteiro e ficou bilionário com uma rede que não passa de uma cópia do Camarões", completou Duvivier.
Na ação, o Coco Bambu sustenta que foi alvo de insinuação que atinge sua reputação e pede indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil, além da retirada do conteúdo das plataformas digitais.