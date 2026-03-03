DESPEDIDA

Zelda Mello explica por que pediu demissão da Globo após 30 anos

Repórter afirma que decisão foi amadurecida e se despede da emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:10

Zelda Mello Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Zelda Mello decidiu colocar um ponto final em sua trajetória na TV Globo, após 30 anos de trabalho. A repórter explicou que a saída da emissora foi uma decisão pessoal, resultado de um processo longo de reflexão. Ela também revelou o que pretende fazer de agora em diante.

"Estou passando por aqui até para fazer um esclarecimento. Eu devo uma satisfação a vocês. As perguntas são muitas, e as manifestações de carinho também, iniciou Zelda em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Desde o ano passado, eu venho externando a minha vontade de parar. Reavaliar as coisas, cuidar da minha família, cuidar da saúde, cuidar um pouco de mim. São 30 anos de trajetória, foi tudo muito amadurecido, muito pensado, muito negociado. É uma saída leve, tranquila, com muito amor no coração", ressaltou.

Zelda agradeceu ao público que a acompanhou ao longo da carreira. "Agradeço demais a todos vocês que me receberam nas suas casas durante essas três décadas, que depositaram confiança, carinho no meu desempenho". Ela ainda disse que pretende descansar e organizar prioridades pessoais.

"É um ciclo que se fecha. Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas por enquanto meu plano é descansar. Vou manter a 'comentação' com vocês por aqui, vou tentar postar com mais frequência, mas eu vou dar uma descansada boa agora. Vou cuidar daquelas questões que ficaram sempre acumuladas, em segundo plano, e que de repente ganham outro tipo de urgência", afirmou.

"De novo: agradeço demais a todos vocês pela parceria, pelo carinho, pela confiança. Muito obrigada. Cuidem-se. Beijo enorme nos seus corações", finalizou a jornalista.

Conhecida pelo perfil discreto e pelas reportagens sobre pautas urbanas, Zelda era querida nos bastidores. A despedida foi marcada por homenagens na redação.

Alan Severiano destacou a trajetória da colega: "Ela chama todo mundo de 'fofinho' e 'fofinha', e foi com esse carinho e essa gentileza que tratou os entrevistados durante três décadas. Nossa querida Zelda Mello fez jornalismo com J maiúsculo, foi presença firme nas telas e símbolo de confiança para a equipe dos bastidores. Obrigado, Zeldinha! Curta a aposentadoria e a vida! Foi uma honra compartilhar a redação, os plantões e nosso querido MBA", escreveu o âncora do SP1.

Outros jornalistas também deixaram mensagens de carinho nas redes sociais, ressaltando a competência e a generosidade da repórter ao longo dos anos. "Zelda do céu! Não posso acreditar! Obrigada por ser tão competente, autêntica! Obrigada pelas conversas sempre e pelas risadas! Um beijo grande", escreveu Sabina Simonato.

"Zelda, você é maravilhosa. Obrigado por tantos ensinamentos e por compartilhar conhecimento e gentileza. Aproveita sua aposentadoria", desejou Marcelo Pereira. "Grande Zeldinha! Que só venham flores, descanso e paz", afirmou Ananda Apple. "Plano de descansar totalmente merecido! Aproveite, querida, e parabéns pelo seu trabalho. Beijo grande", disse Giuliana Girardi.

"Merece todo descanso e muitas alegrias novas pelo muito que fez pelo nosso jornalismo, pela nossa cidade, pelo nosso país. A vida e a rotina de repórter é maravilhosa, mas não é fácil são muitas as coisas que deixamos em segundo plano. Agora será você em primeiro lugar. Beijo, querida, uma honra ter você como colega", comentou Graziela Azevedo.