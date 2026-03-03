Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de março de 2026 às 09:00
A energia desta terça-feira, dia 3 de março, favorece quem age com estratégia. Planejamento financeiro deve ser guiado por análise e não por impulso, especialmente diante de oscilações e decisões importantes. No trabalho, pequenas conquistas fortalecem a confiança. Em casa, diálogo e respeito às diferenças ajudam a manter a harmonia. As cores e números da sorte funcionam como direcionadores de foco, estabilidade e clareza. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Atenção à alimentação ajuda a manter disposição e bem-estar. No financeiro, observar o mercado antes de agir pode trazer aprendizados importantes. O clima em casa melhora quando todos são ouvidos.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 7
Touro: Organização será essencial para cumprir prazos sem sobrecarga. Registros financeiros bem cuidados trazem mais segurança. Conversas calmas resolvem mal-entendidos familiares.
Cor da sorte: Rosa bebê
Número da sorte: 1
Gêmeos: Energia equilibrada favorece produtividade. Movimentos no câmbio ou em negociações exigem flexibilidade. Postura confiável fortalece sua imagem profissional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Câncer: Movimentar o corpo ajuda a manter leveza ao longo do dia. Questões financeiras pendentes podem avançar. Comunicação paciente evita ruídos no trabalho.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 8
Leão: Desafios profissionais se transformam em oportunidade de crescimento. Cobranças financeiras pedem acompanhamento atento. Em casa, evite disputas de autoridade.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Virgem: Diversificar investimentos pode fortalecer sua estabilidade. Reconhecimento profissional vem pela constância. Momento favorável para rever metas de longo prazo.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 2
Libra: Planejamento financeiro traz tranquilidade. Disposição física ajuda na rotina intensa. Evite comparações e mantenha expectativas realistas.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 6
Escorpião: Estratégia será sua maior aliada nas decisões financeiras. Pequenas vitórias no trabalho renovam a autoconfiança. Respostas ponderadas preservam relações.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 11
Sagitário: Reconhecimento profissional impulsiona a motivação. Organização nos gastos dá mais direção ao dia. Ajustes na rotina podem ser necessários.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 22
Capricórnio: Controle de despesas exige flexibilidade. No trabalho, mantenha calma diante de incertezas. Planejamento conjunto fortalece relações.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
Aquário: Responsabilidades aumentam e pedem foco. Revisão de gastos ajuda a manter equilíbrio. Constância nas atitudes reforça vínculos afetivos.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 4
Peixes: Atenção a despesas inesperadas. Decisões ligadas a imóveis ou contratos pedem análise cuidadosa. Apoio mútuo fortalece laços familiares.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 18