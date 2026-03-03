ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

O dia pede racionalidade nas decisões ligadas ao dinheiro, organização no trabalho e equilíbrio nas relações pessoais

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta terça-feira, dia 3 de março, favorece quem age com estratégia. Planejamento financeiro deve ser guiado por análise e não por impulso, especialmente diante de oscilações e decisões importantes. No trabalho, pequenas conquistas fortalecem a confiança. Em casa, diálogo e respeito às diferenças ajudam a manter a harmonia. As cores e números da sorte funcionam como direcionadores de foco, estabilidade e clareza. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Atenção à alimentação ajuda a manter disposição e bem-estar. No financeiro, observar o mercado antes de agir pode trazer aprendizados importantes. O clima em casa melhora quando todos são ouvidos.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Touro: Organização será essencial para cumprir prazos sem sobrecarga. Registros financeiros bem cuidados trazem mais segurança. Conversas calmas resolvem mal-entendidos familiares.

Cor da sorte: Rosa bebê

Número da sorte: 1

Gêmeos: Energia equilibrada favorece produtividade. Movimentos no câmbio ou em negociações exigem flexibilidade. Postura confiável fortalece sua imagem profissional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Câncer: Movimentar o corpo ajuda a manter leveza ao longo do dia. Questões financeiras pendentes podem avançar. Comunicação paciente evita ruídos no trabalho.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Leão: Desafios profissionais se transformam em oportunidade de crescimento. Cobranças financeiras pedem acompanhamento atento. Em casa, evite disputas de autoridade.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Virgem: Diversificar investimentos pode fortalecer sua estabilidade. Reconhecimento profissional vem pela constância. Momento favorável para rever metas de longo prazo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Libra: Planejamento financeiro traz tranquilidade. Disposição física ajuda na rotina intensa. Evite comparações e mantenha expectativas realistas.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 6

Escorpião: Estratégia será sua maior aliada nas decisões financeiras. Pequenas vitórias no trabalho renovam a autoconfiança. Respostas ponderadas preservam relações.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 11

Sagitário: Reconhecimento profissional impulsiona a motivação. Organização nos gastos dá mais direção ao dia. Ajustes na rotina podem ser necessários.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 22

Capricórnio: Controle de despesas exige flexibilidade. No trabalho, mantenha calma diante de incertezas. Planejamento conjunto fortalece relações.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Aquário: Responsabilidades aumentam e pedem foco. Revisão de gastos ajuda a manter equilíbrio. Constância nas atitudes reforça vínculos afetivos.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Peixes: Atenção a despesas inesperadas. Decisões ligadas a imóveis ou contratos pedem análise cuidadosa. Apoio mútuo fortalece laços familiares.

Cor da sorte: Prata