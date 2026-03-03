Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

O dia pede racionalidade nas decisões ligadas ao dinheiro, organização no trabalho e equilíbrio nas relações pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta terça-feira, dia 3 de março, favorece quem age com estratégia. Planejamento financeiro deve ser guiado por análise e não por impulso, especialmente diante de oscilações e decisões importantes. No trabalho, pequenas conquistas fortalecem a confiança. Em casa, diálogo e respeito às diferenças ajudam a manter a harmonia. As cores e números da sorte funcionam como direcionadores de foco, estabilidade e clareza. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Atenção à alimentação ajuda a manter disposição e bem-estar. No financeiro, observar o mercado antes de agir pode trazer aprendizados importantes. O clima em casa melhora quando todos são ouvidos.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Touro: Organização será essencial para cumprir prazos sem sobrecarga. Registros financeiros bem cuidados trazem mais segurança. Conversas calmas resolvem mal-entendidos familiares.

Cor da sorte: Rosa bebê

Número da sorte: 1

Gêmeos: Energia equilibrada favorece produtividade. Movimentos no câmbio ou em negociações exigem flexibilidade. Postura confiável fortalece sua imagem profissional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Movimentar o corpo ajuda a manter leveza ao longo do dia. Questões financeiras pendentes podem avançar. Comunicação paciente evita ruídos no trabalho.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Leão: Desafios profissionais se transformam em oportunidade de crescimento. Cobranças financeiras pedem acompanhamento atento. Em casa, evite disputas de autoridade.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Virgem: Diversificar investimentos pode fortalecer sua estabilidade. Reconhecimento profissional vem pela constância. Momento favorável para rever metas de longo prazo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: Planejamento financeiro traz tranquilidade. Disposição física ajuda na rotina intensa. Evite comparações e mantenha expectativas realistas.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 6

Escorpião: Estratégia será sua maior aliada nas decisões financeiras. Pequenas vitórias no trabalho renovam a autoconfiança. Respostas ponderadas preservam relações.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 11

Sagitário: Reconhecimento profissional impulsiona a motivação. Organização nos gastos dá mais direção ao dia. Ajustes na rotina podem ser necessários.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 22

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Controle de despesas exige flexibilidade. No trabalho, mantenha calma diante de incertezas. Planejamento conjunto fortalece relações.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Aquário: Responsabilidades aumentam e pedem foco. Revisão de gastos ajuda a manter equilíbrio. Constância nas atitudes reforça vínculos afetivos.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Peixes: Atenção a despesas inesperadas. Decisões ligadas a imóveis ou contratos pedem análise cuidadosa. Apoio mútuo fortalece laços familiares.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 18

