Cheiro de rico! Veja 5 perfumes masculinos nacionais que deixam qualquer importado para trás

Lista reúne fragrâncias elegantes, marcantes e versáteis para quem quer se destacar com assinatura olfativa sofisticada

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:00

Perfumes nacionais ganham destaque entre fragrâncias masculinas sofisticadas Crédito: Imagem de IA

Os perfumes importados sempre dominaram o imaginário de quem busca uma fragrância marcante, mas o mercado brasileiro tem mostrado que também sabe entregar sofisticação e personalidade. Pensando nisso, o influenciador Renan Gandara selecionou cinco perfumes nacionais masculinos que fogem do óbvio e prometem aquele “cheiro de rico” que chama atenção sem esforço.

O primeiro da lista é o Cumaru Instinto, da L’Occitane au Brésil, uma colônia oriental amadeirada lançada em 2021 e conhecida pelo ótimo custo-benefício. A fragrância combina pimenta-preta, gengibre e bergamota nas notas de topo, evolui para um coração com cumarina, canela e cedro, e finaliza com couro, baunilha, vetiver e âmbar. É intensa na medida certa e funciona bem em encontros noturnos e ocasiões especiais.

Para quem prefere algo mais fresco e sofisticado, Buenos Aires, da Becquer, é descrito como uma jóia para o verão. A laranja madura aparece como protagonista, acompanhada de flor de laranjeira e bamboo, criando um perfume cítrico elegante e fácil de usar. O resultado é luminoso, refinado e ideal para dias quentes.

Já Tobacognac 2026, da Mixologist, aposta na combinação envolvente de tabaco e conhaque. Classificado como oriental fougère, traz cítricos e lavanda na saída, coração com conhaque, canela e mel, e fundo de tabaco e fava tonka. É uma fragrância quente e sofisticada, perfeita para quem gosta de perfumes com presença.

Outra aposta é o Amyi 6.23, da Amyi, lançado em 2025 e assinado pelo perfumista Napoleão Bastos. Apesar de floral, mantém estrutura equilibrada com hortelã e pimenta-preta na abertura, rosa damascena e lavanda no coração, além de cedro da Virgínia, musgo de carvalho e âmbar no fundo. É moderno, elegante e ideal para quem quer fugir do padrão tradicional masculino.