Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cheiro de rico! Veja 5 perfumes masculinos nacionais que deixam qualquer importado para trás

Lista reúne fragrâncias elegantes, marcantes e versáteis para quem quer se destacar com assinatura olfativa sofisticada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:00

Perfumes nacionais ganham destaque entre fragrâncias masculinas sofisticadas Crédito: Imagem de IA

Os perfumes importados sempre dominaram o imaginário de quem busca uma fragrância marcante, mas o mercado brasileiro tem mostrado que também sabe entregar sofisticação e personalidade. Pensando nisso, o influenciador Renan Gandara selecionou cinco perfumes nacionais masculinos que fogem do óbvio e prometem aquele “cheiro de rico” que chama atenção sem esforço.

O primeiro da lista é o Cumaru Instinto, da L’Occitane au Brésil, uma colônia oriental amadeirada lançada em 2021 e conhecida pelo ótimo custo-benefício. A fragrância combina pimenta-preta, gengibre e bergamota nas notas de topo, evolui para um coração com cumarina, canela e cedro, e finaliza com couro, baunilha, vetiver e âmbar. É intensa na medida certa e funciona bem em encontros noturnos e ocasiões especiais.

Para quem prefere algo mais fresco e sofisticado, Buenos Aires, da Becquer, é descrito como uma jóia para o verão. A laranja madura aparece como protagonista, acompanhada de flor de laranjeira e bamboo, criando um perfume cítrico elegante e fácil de usar. O resultado é luminoso, refinado e ideal para dias quentes.

5 perfumes masculinos nacionais

Cumaru Instinto, da L’Occitane au Brésil por Reprodução
Amyi 6.23, da Amyi por Reprodução
Eau de Luiz, da Eaux Parfums por Reprodução
Buenos Aires, da Becquer por Reprodução
Tobacognac 2026, da Mixologist por Reprodução
1 de 5
Cumaru Instinto, da L’Occitane au Brésil por Reprodução

Já Tobacognac 2026, da Mixologist, aposta na combinação envolvente de tabaco e conhaque. Classificado como oriental fougère, traz cítricos e lavanda na saída, coração com conhaque, canela e mel, e fundo de tabaco e fava tonka. É uma fragrância quente e sofisticada, perfeita para quem gosta de perfumes com presença.

Outra aposta é o Amyi 6.23, da Amyi, lançado em 2025 e assinado pelo perfumista Napoleão Bastos. Apesar de floral, mantém estrutura equilibrada com hortelã e pimenta-preta na abertura, rosa damascena e lavanda no coração, além de cedro da Virgínia, musgo de carvalho e âmbar no fundo. É moderno, elegante e ideal para quem quer fugir do padrão tradicional masculino.

Fechando a lista está Eau de Luiz, da Eaux Parfums, um cítrico aromático compartilhável lançado em 2016. Com notas de bergamota, lavanda, menta piperita e vétiver, é versátil e minimalista, funcionando bem em diferentes ocasiões e tipos de pele.

Leia mais

Imagem - Quem é Túlio Amâncio? Repórter da GloboNews viraliza como ‘bigodudo gostoso’ após estreia ao vivo

Quem é Túlio Amâncio? Repórter da GloboNews viraliza como ‘bigodudo gostoso’ após estreia ao vivo

Imagem - Jordana prevê Paredão Falso no BBB 26 e web acusa produção de manipulação: 'Nem disfarça'

Jordana prevê Paredão Falso no BBB 26 e web acusa produção de manipulação: 'Nem disfarça'

Imagem - Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

Gerluce morre em Três Graças? Ferette manda executar mãe de Joélly após roubo

Mais recentes

Imagem - Hidromassagem, vista para o mar e 290 m²: conheça a nova cobertura de R$ 8 milhões de Romário

Hidromassagem, vista para o mar e 290 m²: conheça a nova cobertura de R$ 8 milhões de Romário
Imagem - Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida
Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre
03

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Imagem - De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver
04

De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver