Lembra dele? Ex-ator mirim da Globo choca fãs ao posar nu para revista gay

Artista que atuou em novelas como “Ti ti ti” e “Sangue bom” estrela ensaio inspirado em espetáculo teatral

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:21

Famoso por atuar em novelas como “Ti ti ti” e “Sangue bom”, o ator Júlio Oliveira voltou aos holofotes. O artista participou de um ensaio sensual para a revista gay Dyo Magazine. Aos 36 anos, ele posou nu para a publicação, em fotos assinadas pelo fotógrafo Laercio Luz.

Júlio iniciou a carreira aos 12 anos e ganhou projeção nacional ao integrar o elenco de produções como Ti ti ti, Sangue bom, Carinha de anjo e Os Dez Mandamentos. Atualmente, ele está em cartaz com a peça O Segredo de Brokeback Mountain, na qual divide cena com o ator Marcéu Pierrotti.

O ensaio foi inspirado no trabalho que o artista vem desenvolvendo no teatro. Segundo o texto de apresentação da revista, diante das lentes do fotógrafo, o ator se entrega sem reservas, explorando jogos de luz e sombra em imagens marcadas por intensidade e expressão corporal.

As fotos divulgadas pela publicação mostram Júlio em poses ousadas, marcando uma nova fase em sua trajetória artística, agora distante da imagem de ator mirim que o consagrou na televisão.

