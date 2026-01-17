AUTOS

Como é a Ferrari rara que tem o IPVA mais caro do Brasil; valor passa de R$ 1 milhão

Imposto de 2026 recai sobre uma LaFerrari avaliada em mais de R$ 35 milhões e supera o preço de vários carros zero quilômetro

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:23

Ferrari Crédito: Divulgação

A Ferrari com o IPVA mais caro do Brasil em 2026 chama atenção não apenas pelo valor do imposto, que ultrapassa R$ 1 milhão, mas também pelo conjunto de tecnologia, desempenho e exclusividade. Trata-se de uma LaFerrari, ano 2015, registrada no Distrito Federal e avaliada em cerca de R$ 35,6 milhões.



Produzida pela Ferrari em edição extremamente limitada, a LaFerrari é considerada um marco na história da marca. O modelo inaugurou a era dos hipercarros híbridos da fabricante italiana e teve pouco mais de 490 unidades produzidas em todo o mundo, fator que eleva ainda mais seu valor de mercado.

O desempenho é um dos principais diferenciais. A LaFerrari combina um motor V12 a combustão com um sistema elétrico inspirado na Fórmula 1. Juntos, eles entregam mais de 960 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 km/h acontece em menos de três segundos, enquanto a velocidade máxima ultrapassa os 350 km/h, números que colocam o modelo entre os mais rápidos já fabricados para uso urbano.

O projeto foi pensado para extrair o máximo de performance sem abrir mão da eficiência. O sistema híbrido reaproveita energia gerada nas frenagens e desacelerações, contribuindo para melhorar o rendimento do carro mesmo em condições extremas. A aerodinâmica ativa ajusta automaticamente componentes da carroceria para garantir estabilidade em altas velocidades.

Por dentro, o foco é totalmente voltado à experiência de condução. O interior segue padrão de carro de competição, com uso intenso de fibra de carbono, bancos esportivos moldados para reduzir peso e comandos posicionados de forma ergonômica no volante, semelhante ao de um carro de corrida.

No Brasil, a unidade registrada no Distrito Federal está sujeita à alíquota de 3% do IPVA, o que resultou em um imposto de R$ 1.067.933,76 em 2026, o maior do país. O valor do imposto, sozinho, supera o preço de diversos veículos zero quilômetro vendidos atualmente no mercado nacional.

Com esse montante, seria possível comprar, por exemplo, um Porsche 911 Carrera e ainda adquirir um carro popular. O valor também equivale a quase dois Porsche 718 Cayman, nove Fiat Strada, nove Volkswagen Polo ou mais de dez modelos compactos de entrada.

Além da Ferrari, outros carros de altíssimo padrão aparecem no topo do ranking do IPVA no Distrito Federal. Dois modelos Porsche 918 Spyder ocupam a segunda e a terceira posição, com impostos que ultrapassam R$ 370 mil cada.