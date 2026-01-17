Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a Ferrari rara que tem o IPVA mais caro do Brasil; valor passa de R$ 1 milhão

Imposto de 2026 recai sobre uma LaFerrari avaliada em mais de R$ 35 milhões e supera o preço de vários carros zero quilômetro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:23

Ferrari
Ferrari Crédito: Divulgação

A Ferrari com o IPVA mais caro do Brasil em 2026 chama atenção não apenas pelo valor do imposto, que ultrapassa R$ 1 milhão, mas também pelo conjunto de tecnologia, desempenho e exclusividade. Trata-se de uma LaFerrari, ano 2015, registrada no Distrito Federal e avaliada em cerca de R$ 35,6 milhões.

Produzida pela Ferrari em edição extremamente limitada, a LaFerrari é considerada um marco na história da marca. O modelo inaugurou a era dos hipercarros híbridos da fabricante italiana e teve pouco mais de 490 unidades produzidas em todo o mundo, fator que eleva ainda mais seu valor de mercado.

O desempenho é um dos principais diferenciais. A LaFerrari combina um motor V12 a combustão com um sistema elétrico inspirado na Fórmula 1. Juntos, eles entregam mais de 960 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 km/h acontece em menos de três segundos, enquanto a velocidade máxima ultrapassa os 350 km/h, números que colocam o modelo entre os mais rápidos já fabricados para uso urbano.

Ferrari

Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
Ferrari por Divulgação
1 de 9
Ferrari por Divulgação

O projeto foi pensado para extrair o máximo de performance sem abrir mão da eficiência. O sistema híbrido reaproveita energia gerada nas frenagens e desacelerações, contribuindo para melhorar o rendimento do carro mesmo em condições extremas. A aerodinâmica ativa ajusta automaticamente componentes da carroceria para garantir estabilidade em altas velocidades.

Leia mais

Imagem - Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

Imagem - Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Por dentro, o foco é totalmente voltado à experiência de condução. O interior segue padrão de carro de competição, com uso intenso de fibra de carbono, bancos esportivos moldados para reduzir peso e comandos posicionados de forma ergonômica no volante, semelhante ao de um carro de corrida.

No Brasil, a unidade registrada no Distrito Federal está sujeita à alíquota de 3% do IPVA, o que resultou em um imposto de R$ 1.067.933,76 em 2026, o maior do país. O valor do imposto, sozinho, supera o preço de diversos veículos zero quilômetro vendidos atualmente no mercado nacional.

Leia mais

Imagem - FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

FOTOS: conheça o 'Batmóvel' de R$ 8,3 milhões de Neymar

Imagem - Jogador mais rico do mundo, CR7 acumula mansões, carros de luxo e estrutura digna de centro de treinamento; veja

Jogador mais rico do mundo, CR7 acumula mansões, carros de luxo e estrutura digna de centro de treinamento; veja

Imagem - O que fazer se o freio do carro falhar numa descida?

O que fazer se o freio do carro falhar numa descida?

Com esse montante, seria possível comprar, por exemplo, um Porsche 911 Carrera e ainda adquirir um carro popular. O valor também equivale a quase dois Porsche 718 Cayman, nove Fiat Strada, nove Volkswagen Polo ou mais de dez modelos compactos de entrada.

Além da Ferrari, outros carros de altíssimo padrão aparecem no topo do ranking do IPVA no Distrito Federal. Dois modelos Porsche 918 Spyder ocupam a segunda e a terceira posição, com impostos que ultrapassam R$ 370 mil cada.

Segundo a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o IPVA 2026 pode ser pago em até seis parcelas ou em cota única, com desconto de 10% para quem optar pelo pagamento à vista. O vencimento varia conforme o número final da placa, e o valor do imposto reflete fatores como preço de mercado, ano de fabricação e modelo do veículo.

Tags:

Autos Ferrari

Mais recentes

Imagem - Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos
Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho
01

Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho

Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa
02

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Imagem - 3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista
03

3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

Imagem - BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão
04

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão