DICA URGENTE

O que fazer se o freio do carro falhar numa descida?

Veja como evitar acidentes graves

Especialistas em segurança no trânsito reforçam que, nesses casos, o mais importante é não entrar em pânico e tentar controlar o veículo com os recursos disponíveis. O primeiro passo é tirar o pé do acelerador imediatamente. Em seguida, o motorista deve tentar bombear o pedal do freio, o que pode ajudar a recuperar parte da pressão no sistema hidráulico — uma falha comum em casos de superaquecimento dos freios.>