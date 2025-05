HABEMUS MEME

Novo papa é eleito e gera onda de memes nas redes sociais após anúncio no Vaticano

Fumaça branca na Capela Sistina confirma escolha do novo pontífice e provoca enxurrada de piadas e memes na internet

A fumaça branca finalmente apareceu na chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, nesta quinta-feira (8), por volta das 13h no horário de Brasília, marcando a eleição do novo papa. O escolhido foi Robert Prevost, agora Leão 14. “Habemus Papam” e também habemus memes. >

Enquanto o mundo católico aguardava a apresentação do novo líder da Igreja, a internet reagiu de forma imediata — e bem-humorada. Nas redes sociais, a hashtag #HabemusPapam ganhou força e ultrapassou 100 mil interações em poucos minutos, com usuários criando montagens, piadas e comparações envolvendo o conclave, os cardeais e até a simbólica fumaça branca.>

“Cada vez que vejo a chaminé, penso que é uma final de reality show”, brincou um internauta no X (antigo Twitter). Outro usuário publicou uma imagem editada com o Papa surgindo ao som de um hit pop e comentou: “Se for pra anunciar o papa, que seja com show e coreografia”.>