NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Raquel e Odete se enfrentam em primeiro encontro eletrizante

Veja os acontecimentos do capítulo desta quinta-feira (8)

Os próximos capítulos da novela Vale Tudo prometem fortes emoções, com embates diretos, tensões familiares e decisões que mudam o rumo da trama. Em meio a uma exposição de Heleninha, Maria de Fátima simula um mal-estar ao ver Raquel no evento. A cena é observada atentamente por Odete, que desconfia da encenação. >

Em seguida, Raquel não se intimida e confronta Odete com firmeza. Em conversa com Ivan, ela revela o motivo do clima tenso: “A Heleninha teve uma crise de ciúmes quando me viu”, diz Raquel, expondo a fragilidade da filha de Odete. Enquanto isso, Tiago demonstra preocupação com o sumiço da mãe, sem saber que Heleninha retornará para casa escoltada por policiais.>