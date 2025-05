TELEDRAMATURGIA

Copo ou xícara? Veja os erros de continuidade mais bizarros em ‘Vale Tudo’

Cena protagonizada por Odete Roitman e Afonso levanta discussão nas redes sociais sobre falhas de edição na trama

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2025 às 05:00

Troca de objetos em cena gerou debate nas redes Crédito: Reprodução/TV Globo

Um detalhe inusitado em uma cena recente de Vale Tudo repercutiu entre os telespectadores e viralizou nas redes sociais: um suposto erro de continuidade envolvendo a personagem Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. O deslize, percebido por fãs atentos, foi ao ar durante uma discussão matinal entre Odete e seu filho Afonso (Humberto Carrão), e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da novela no X (antigo Twitter). >

Na sequência em questão, os dois personagens conversam de forma tensa à mesa do café da manhã, quando Odete dispara uma de suas frases cortantes: “Mais uma garota com quem você tem uma relação totalmente descompromissada? Cuidado, meu filho, porque ser descompromissado está virando sua marca pessoal”, diz a vilã, enquanto segura um copo de água.>

O que chamou a atenção dos espectadores foi a mudança repentina do objeto em cena. Após um corte de câmera, o copo desaparece e dá lugar a uma xícara de café. A troca, sem qualquer justificativa dentro da continuidade da narrativa, foi apontada como uma falha evidente de edição.>

O vídeo da cena circulou rapidamente na web, gerando críticas à produção da TV Globo. O usuário Sérgio Santos compartilhou o trecho e ironizou: “O copo da Odete Roitman virando xícara. #ValeTudo”, escreveu, acompanhado do vídeo da cena.>

Muitos internautas concordaram, classificando o erro como “grotesco” e denunciando a suposta queda no padrão de qualidade das novelas. “A Globo sempre foi chata com isso. Tanto que os continuístas eram o trabalho mais chato. Era difícil pegar erros assim em cenas, hoje está comum. Acho que eles não estão mais se preocupando mesmo”, criticou um perfil.>

Outro reforçou o coro: “Tá demais esses erros de continuidade. É cabelo da Odete que muda de uma cena pra outra. É copo que vira xícara. É copo de vodca que some quando cai da escada. A direção dessa novela tá péssima”, desabafou um internauta.>

Alguns telespectadores, no entanto, tentaram defender a produção, sugerindo que a percepção do erro se deve a um corte mal feito: “Não defendendo, mas esse corte abrupto é que está dando a impressão do erro de continuidade. Tá óbvio na cena que ela se serve primeiro da água para depois tomar o café (ou chá, sei lá)”, argumentou um usuário.>

“’Erro grave’? Ela bebeu água, a câmera cortou pro Carrão, e nesse meio tempo ela devolveu o copo para a mesa e pegou a xícara. Era pra ela ficar com o copo na mão até o fim da cena?”, ironizou outro.>

Outras gafes não passaram batidas

A polêmica reacendeu o debate sobre erros de continuidade em novelas. Apesar de comuns, esses deslizes estão cada vez mais visíveis com a vigilância das redes sociais. Outro exemplo recente foi na cena do enterro de Rubinho: Raquel joga uma margarida branca no caixão, mas, após um corte, é vista colocando uma rosa branca no mesmo lugar.>

´Buquê de flores virou rosa única em velório de Rubinho Crédito: Reprodução/ TV Globo

Além disso, a verossimilhança do roteiro também foi colocada em xeque em episódios anteriores, como na situação em que Solange perde um documento essencial por não tê-lo salvo na nuvem — uma falha difícil de aceitar nos dias atuais. “Como a personagem, que é super inteligente, não salva uma cópia nem em casa, nem em um pen drive?”, questionou um telespectador.>