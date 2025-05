CULTURA & MÚSICA

Samba da Resistência recebe Clécia Queiroz em noite especial em Itapuã

Evento gratuito acontece no dia 10 de maio e promete reunir tradição e música afro-brasileira

O tradicional Samba da Resistência volta a agitar a cena cultural de Itapuã, em Salvador, no próximo sábado, 10 de maio, a partir das 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento. A edição deste mês contará com a participação especial da cantora e intérprete Clécia Queiroz, artista natural de Ilhéus (BA) e referência na valorização da música afro-brasileira. >