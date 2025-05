CICATRIZ DO PASSADO

Alvo de gordofobia, Daniele Hypolito ainda sente pressão estética de tempo como atleta

Mãe de ex-atleta revelou episódio sofrido por Daniele durante a Copa do Mundo em São Paulo

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 17:45

Daniele Hypólito Crédito: Divulgação | TV Globo

Apesar da aposentadoria em 2021, a ex-ginasta Daniele Hypolito ainda sente os impactos da pressão estética sofrida durante o tempo como atleta. A ex-participante do “Big Brother Brasil 25” conta que demorou quase dois meses para usar biquíni na casa, mesmo com o calor do Rio de Janeiro.>

Demorei mesmo para colocar o biquíni. Estava me sentindo inchada Daniele Hypolito Ex-ginasta

Daniele Hypolito enfrentou gordofobia desde os primeiros anos de carreira. Em 2006, durante a Copa do Mundo em São Paulo, um treinador chegou a gritar da arquibancada. “Desiste, sua gorda, sai daí”, enquanto ela competia na trave. A cena, que chocou até sua mãe, Geni Hypolito, contrasta com o desempenho da atleta, que conquistou a medalha de prata naquele dia.>

"Eu me lembro bem, na arquibancada, sentado atrás de mim, estava um treinador que gritou exatamente quando Dani (com 22 anos na época) competia: "Desiste, sua gorda, sai daí". Só me virei em silêncio para olhar para ele. E minha filha conquistou a medalha", relembra a mãe da ex-atleta.>

Pressão estética e a busca por aceitação pós-aposentadoria

Com 1,47m de altura, ela lembra de ter se pesado até quatro vezes por dia durante a época de competições e hoje faz terapia para trabalhar a autoimagem. "Eu faço terapia e discuto essas questões por lá com meu psicólogo. Porque não estou satisfeita com meu corpo, mas entendo também que eu reproduzo essas insatisfações. Eu não posso me cobrar a ter um corpo de atleta, já não sendo mais. Preciso estar bem comigo mesma", diz a ex-ginasta>

Daniele passou por cinco internações em 2023, incluindo episódios graves de infecção urinária que evoluiu para pielonefrite — uma infecção nos rins que a levou à UTI. Logo após essa recuperação, ela foi diagnosticada com pneumonia, tratada inicialmente em casa, mas que exigiu nova hospitalização. Em seguida, enfrentou uma pansinusite grave, acompanhada de dores de cabeça intensas. >

"Eu me preocupava muito com a opinião alheia, mas depois que fiquei muito mal, minha preocupação é a minha saúde. Claro que tenho vontade de emagrecer, mas por mim. Ainda vem até minha mente a minha imagem no hospital me despedindo do meu marido, meus irmãos e meus pais, achando que eu iria morrer", relembra Daniele em entrevista ao UOL.>