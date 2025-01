SABOTADA

Daniele Hypolito chora durante desabafo e revela que bebeu água da privada

Episódio revelado pela ex-ginasta aconteceu durante uma competição de ginástica

A ex-ginasta Daniele Hypolito desabafou com os demais participantes no BBB25 sobre perseguições que já sofreu na vida após ter sido escolhida para cumprir o Castigo do Monstro. A atleta lembrou de um momento quando foi enganada e teve a água de sua garrafa trocada por água de privada.

A ex-ginasta contou que não é uma pessoa que guarda mágoa e relembrou uma situação do passado que foi marcante. Segundo o relato, uma pessoa colocou água da privada em sua garrafa durante uma competição de ginástica e mesmo assim ela continuou falando com a pessoa.

A atleta e seu irmão, Diego Hypolito, de 38 anos, receberam a punição do reality show após Maike e Gabriel vencerem a Prova do Anjo. Do lado de fora da casa mais vigiada do país, o marido da ex-ginasta, Fabio Castro, lamentou o que a esposa vem passando no reality show.