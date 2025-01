REALITY SHOW

Marido lamenta situação de Daniele Hypólito no BBB 25: 'Já chorei muito'

Fabio Castro confessou ficar "sem rumo" ao ver a ex-ginasta sendo rejeitada

O início do Big Brother Brasil 25 não tem sido muito fácil para os irmãos Diego e Daniele Hypólito. Enquanto cumpriam o Castigo do Monstro, os dois passaram a noite na área externa discutindo sobre as poucas afinidades que têm com as outras duplas. Do lado de fora da casa mais vigiada do país, o marido da ex-ginasta, Fabio Castro, lamentou o que a esposa vem passando no reality show.