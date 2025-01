FOBIAS

Diego Hypolito passou por intervenção psiquiátrica antes de entrar no BBB

O ex-ginasta sofre com claustrofobia desde 2014, e já passou por internação em clínica psiquiátrica

Marina Branco

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 14:56

Em conversa na casa mais vigiada do Brasil, o ex-ginasta Diego Hypolito contou aos colegas de programa que passou por um tratamento psicológico antes de entrar no BBB. O atleta sofre com claustrofobia, medo de locais fechados, desde 2014, e também tem um quadro diagnosticado de depressão.

O desespero de Hypolito aumentava quando estava em locais em que não conseguia ver a saída, como shoppings. Por causa da fobia, ele passou dois anos sem viajar de avião, enfrentando longas viagens de ônibus para evitar os voos.

Pela seriedade do quadro, ele foi ao psiquiatra e se internou em uma clínica psiquiátrica para se recuperar. Com apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, ele realizou o tratamento, que une medicamentos à prática de Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC.

A TCC é usada para ensinar o paciente a diferenciar pensamentos racionais de surreais, além de aprender técnicas para combater os irracionais. Um dos métodos usados é a terapia de exposição, em que o fóbico enfrenta a situação que o apavora - no caso de Diego, estando em locais fechados - enquanto usa técnicas de relaxamento, respiração, meditação e mindfulness para a aliviar a ansiedade.