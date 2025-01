ANTES DAS HARMONIZAÇÕES

Veja como era o rosto de Diego Hypolito nas Olimpíadas antes dos procedimentos estéticos

O ginasta fez mais de dez procedimentos diferentes até o ano de 2024

Marina Branco

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:20

Diego Hypolito hoje em dia Crédito: Reprodução I Instagram @gshow

O Brasil inteiro tem visto o rosto do ex-ginasta Diego Hypolito o dia inteiro desde que ele entrou no Big Brother com sua irmã, Daniele. Juntos, os dois atletas formam uma das duplas competindo pelo prêmio, e integram o grupo Camarote da edição.

No entanto, não é somente a personalidade (muito diferente) dos dois que vem chamando a atenção do público. Para além do jeito ácido de ser, Diego gera comentários pelo seu rosto, muito marcado pela presença de procedimentos estéticos e pela diferença em relação ao que o público costumava ver nos tatames de Olimpíadas.

Os que acompanham a ginástica de perto lembram do rosto original de Diego, menos quadrado e delineado do que hoje em dia. As mudanças vêm de uma união de pelo menos dez procedimentos, entre harmonização facial, preenchimentos de boca e maxilar, micropigmentação nas sobrancelhas, rinoplastia e aplicação de botox no terço superior do rosto.

Além disso, fez alinhamento de nariz, preenchimentos faciais na mandíbula, ângulo mandibular, malar e mento, implante capilar e lentes de contato nos dentes.

Veja a evolução do rosto de Diego Hypolito ao longo das Olimpíadas:

Diego Hypolito nas Olimpíadas de Pequim em 2008 Crédito: Reprodução I X

Diego Hypolito nas Olimpíadas de Londres em 2012 Crédito: Reprodução I X

Diego Hypolito nas Olimpíadas do Rio em 2016 Crédito: Reprodução I X

Diego Hypolito antes das Olimpíadas de Tóquio em 2020 Crédito: Reprodução I Facebook