VISUAL EM ALTA

Confira quais foram os procedimentos estéticos realizados por Diego Hypolito

Ex-ginasta já realizou ao menos 10 intervenções no rosto

Participante da nova edição do Big Brother Brasil (BBB), o ex-ginasta Diego Hypolito entrou na casa mais vigiada do Brasil e teve a aparência questionada pelos telespectadores nas redes sociais. A mudança no visual do ex-atleta ocorreu pelo número de procedimentos estéticos realizados no rosto, ao menos 10.