O CAMPO VAI ATRAPALHAR?

'Seu Fábio Mota, acho que você precisa pedir desculpas', provoca presidente da Juazeirense

Roberto Carlos rebateu as críticas do presidente do Vitória sobre a qualidade do estádio Adauto Moraes, onde os clubes se enfrentarão

Marina Branco

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 17:57

Fábio Mota Crédito: Reprodução/TV Vitória

O presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, publicou um vídeo em suas redes sociais rebatendo as críticas feitas por Fábio Mota, presidente do Vitória, ao estádio Adauto Moraes. Ambos os times se encontrarão hoje (15) à noite pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, o que levou o também deputado estadual do PV a alfinetar o presidente adversário.

No vídeo, Roberto Carlos mostra o estado do gramado, afirmando que as acusações feitas em relação a falta de qualidade não são válidas. "Estou aqui no estádio Adauto Moraes, mostrando a qualidade do nosso gramado, que o presidente do Vitória criticou dizendo que era o pior gramado do mundo. Seu Fábio Mota, acho que você precisa pedir desculpas ao povo de Juazeiro e ao povo da Bahia", defendeu.

Solicitando um pedido de desculpas, o parlamentar julgou que a fala de Fábio Mota teria sido preconceituosa. Ainda no mesmo vídeo, ele comentou o longo período que o Vitória vem construindo sem conseguir vencer o Cancão de Fogo no estádio em questão.

"A Juazeirense tem sete anos que não perde para o Vitória em Juazeiro, no estádio Adauto Moraes, talvez esteja aí a resposta do choro do presidente Fábio Mota", completou. A última vez que o rubro-negro venceu no Adauto Moraes foi em 29 de janeiro de 2017, no jogo do Campeonato Baiano que terminou em 2 a 1 com gols de Kieza e Danillo Bala. Desde então, quatro jogos foram disputados no estádio, resultando em dois empates e duas vitórias da Juazeirense.

Roberto Carlos, presidente da Juazeirense Crédito: Reprodução