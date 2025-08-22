Acesse sua conta
Vitória é a equipe com mais cartões recebidos no Campeonato Brasileiro

Leão empata com o Corinthians no número de cartões, mas possui mais expulsões

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 05:30

Vitória é o time com mais cartões recebidos na Série A
Vitória é o time com mais cartões recebidos na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando o sangue sobe à cabeça, o esperado é de que os jogadores mantenham a calma. No entanto, a caminhada do Vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro está recheada de punições aos atletas do Leão, principalmente com os árbitros levantando cartões vermelhos após fortes entradas dos jogadores. Na soma das advertências, o Rubro-negro é a equipe mais indisciplinada do Brasileirão.

Com 59 cartões recebidos, a equipe baiana divide o topo dos clubes que receberam mais cartões com o Corinthians. A diferença entre rubro-negros e alvinegros, no entanto, está nas cores dos cartões. Enquanto o Timão tem 58 amarelos e apenas uma expulsão direta, o Leão da Barra soma 56 jogadores amarelados e três cartões vermelhos.

Em relação aos cartões amarelos, somente o Corinthians recebeu mais advertências que os comandados de Fábio Carille. Inclusive, desde que assumiu o time, o Vitória foi punido 24 vezes em oito jogos, sendo 23 amarelos e um vermelho. O Rubro-negro tem uma média de três cartões recebidos por confronto com o atual treinador. Nos últimos oito jogos antes de Carille chegar, a média foi de 3,25, já que recebeu 24 amarelos e dois vermelhos.

Somente Fortaleza e Atlético-MG tiveram mais atletas expulsos que o Leão. O último cartão vermelho, inclusive, aconteceu no jogo contra o Juventude. Quando o Vitória vencia o confronto por 2x0, o zagueiro Neris acertou o pé no rosto de Gabriel Taliari, atacante da equipe gaúcha, e precisou sair de campo após a revisão no VAR. No fim do confronto, os visitantes empataram a partida e os donos da casa deixaram dois pontos escapar do Barradão.

Durante entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille defendeu o defensor, que cumpre suspensão diante do Flamengo, na próxima segunda-feira (25). “Neris é um jogador que eu já acompanho há muito tempo, é experiente, limpa bem a área, fez isso muito bem enquanto esteve em campo. Ele está com falta de ritmo, mas vai pegar ritmo jogando. Vem treinando bem e fez um jogo seguro. Não vi ainda o lance da expulsão, mas já foi. A escolha foi por isso, um cara que vem treinando bem, é experiente e enquanto esteve em campo fez o que a gente esperava”, disse.

Antes de Neris, o último a ser mandado para fora de campo foi o volante Pepê. A expulsão ocorreu no clássico Ba-Vi, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador recebeu o vermelho direto após agredir Acevedo com três minutos em campo. Vale lembrar que o Leão tinha um homem a mais desde o primeiro minutos, pela expulsão de Jean Lucas, e estava empatando o confronto no momento em que o camisa seis saiu do jogo. No final, o Bahia venceu e o time deixou de somar pontos novamente.

O único cenário em que os rubro-negros não sofreram perda de pontos aconteceu diante do Vasco. Com Matheuzinho expulso ainda no primeiro tempo, o Vitória viu a equipe carioca abrir o placar no Barradão, mas reagiu e virou o confronto na segunda etapa, com dois tentos de Renato Kayzer.

