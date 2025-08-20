Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 20:34
O Vitória retomou os trabalhos na tarde desta quarta-feira (20) no CT Manoel Pontes Tanajura com um objetivo claro: fortalecer a defesa para o desafio contra o líder Flamengo, na próxima segunda-feira (25), no Maracanã. O time, que ocupa a 17ª posição com 19 pontos, terá pela frente o líder e melhor ataque do Campeonato Brasileiro, que já balançou as redes 36 vezes.
Preocupação com o setor defensivo não é à toa. Apesar de ter, ao lado do Fluminense, a 11ª defesa menos vazada da competição, o Leão demonstrou fragilidade recente. Nos últimos cinco jogos, a equipe rubro-negra concedeu nove gols, um dado alarmante para a equipe de Fábio Carille diante da potência ofensiva do adversário carioca.
Com isso em mente, a comissão técnica intensificou a preparação, com ênfase nos aspectos físico, técnico e tático. Após exercícios na academia e aquecimento comandado pelo preparador César Mendes, a parte principal do treino consistiu em um exercício 10x10 com campo aberto e simulações de jogo.
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Flamengo (20/8)
O ponto alto da atividade, no entanto, foi o trabalho específico dedicado à defesa. O técnico Fábio Carille conduziu um treinamento direcionado aos zagueiros Edu, Zé Marcos, Andrei, Lucas Halter e Neris. Paralelamente, os goleiros Lucas Arcanjo, Fintelman e Thiago Couto realizaram atividades específicas com os auxiliares Itamar Ferreira e Paulo Musse.
Quantos aos lesionados, de acordo com o clube, todos os nove atletas entregues ao departamento médico seguem na mesma condição. Em tratamento encontram-se: Matheuzinho (lesão na fáscia plantar), Claudinho (edema ósseo no pé), Raúl Cáceres (estiramento muscular na coxa), Romarinho (lesão na panturrilha). Baralhas (Sobrecarga no adutor e púbis), Jamerson (cirurgia de fratura do tornozelo), Kauan (cirurgia de fratura do tornozelo) e Rúben Ismael (cirurgia no menisco medial). Quem está mais perto de voltar à ação é Willian Oliveira, que segue na fase de transição.
Para o duelo contra o Flamengo, além das baixas médicas que não se recuperarem a tempo, o time terá o desfalque do zagueiro Neris, que cumpre suspensão automática após expulsão na rodada anterior. Por outro lado, a equipe será reforçada com o retorno de Zé Marcos e Ronald, que cumpriram suspensão e estarão à disposição para tentar frear o poderoso ataque rubro-negro.
O grupo volta aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (21) para continuar os preparativos para o embate no Rio de Janeiro. Com as atividades desta quarta, o grupo já realizou dois dos seis treinos focados na partida.