PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Elaine Sanoli
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:41
Um policial militar se tornou alvo de uma investigação após circular em um site de conteúdo adulto o vídeo em que ele aparece praticando sexo em cima de uma viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu em Paranavaí, no Paraná.
No vídeo, o homem, que não teve a identidade revelada, aparece usando a farda da corporação e tem relações sexuais com uma mulher no capô do veículo, segundo o G1. Ele está lotado 8º Batalhão da Polícia Militar Paranavaí.
A corporação informou, na quarta-feira (20), que será aberto um inquérito policial militar para que a Corregedoria-Geral apure o caso. A PM disse, inicialmente, que o caso está sendo investigado e que não compactua com a conduta adotada pelo profissional, que foi considerada uma afronta aos "valores, princípios e normas que regem a instituição".
A PM não informou se ele foi afastado das atividades policiais.