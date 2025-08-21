Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Caso ocorreu em Paranavaí, no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:41

Vídeo foi parar em um site de conteúdo adulto
Vídeo foi parar em um site de conteúdo adulto Crédito: Reprodução

Um policial militar se tornou alvo de uma investigação após circular em um site de conteúdo adulto o vídeo em que ele aparece praticando sexo em cima de uma viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu em Paranavaí, no Paraná.

No vídeo, o homem, que não teve a identidade revelada, aparece usando a farda da corporação e tem relações sexuais com uma mulher no capô do veículo, segundo o G1. Ele está lotado 8º Batalhão da Polícia Militar Paranavaí.

Leia mais

Imagem - Dois turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

Dois turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

Imagem - Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

A corporação informou, na quarta-feira (20), que será aberto um inquérito policial militar para que a Corregedoria-Geral apure o caso. A PM disse, inicialmente, que o caso está sendo investigado e que não compactua com a conduta adotada pelo profissional, que foi considerada uma afronta aos "valores, princípios e normas que regem a instituição".

A PM não informou se ele foi afastado das atividades policiais.

Mais recentes

Imagem - Dois turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

Dois turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia
Imagem - Cartão do ministro Alexandre de Moraes é bloqueado por causa de sanção do governo Trump

Cartão do ministro Alexandre de Moraes é bloqueado por causa de sanção do governo Trump
Imagem - Trump brasileiro? Presidente dos Estados Unidos tem CPF válido no país; entenda

Trump brasileiro? Presidente dos Estados Unidos tem CPF válido no país; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
01

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
02

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
03

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
04

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula