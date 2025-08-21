BRASIL

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Caso ocorreu em Paranavaí, no Paraná

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:41

Vídeo foi parar em um site de conteúdo adulto Crédito: Reprodução

Um policial militar se tornou alvo de uma investigação após circular em um site de conteúdo adulto o vídeo em que ele aparece praticando sexo em cima de uma viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu em Paranavaí, no Paraná.

No vídeo, o homem, que não teve a identidade revelada, aparece usando a farda da corporação e tem relações sexuais com uma mulher no capô do veículo, segundo o G1. Ele está lotado 8º Batalhão da Polícia Militar Paranavaí.

A corporação informou, na quarta-feira (20), que será aberto um inquérito policial militar para que a Corregedoria-Geral apure o caso. A PM disse, inicialmente, que o caso está sendo investigado e que não compactua com a conduta adotada pelo profissional, que foi considerada uma afronta aos "valores, princípios e normas que regem a instituição".