Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministério Público faz novo pedido de prisão contra dono da Ultrafarma por sair da cadeia e não pagar fiança

A soltura do empresário estava condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e ao pagamento de R$ 25 milhões

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 20:24

Sidney OIiveira, Dono da Ultrafarma
Sidney OIiveira, dono da Ultrafarma Crédito: Divulgação

O dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, mal foi solto, após ser preso em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), no último dia 12, e já pode voltar para a prisão.

É que ele e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, tiveram a soltura determinada pela Justiça na última sexta-feira (15), sob o pagamento de fiança no valor de R$ 25 milhões e uso de tornozeleira eletrônica.

Mas, Sidney não fez o pagamento da fiança e, nesta quinta-feira (21), o MP-SP fez um novo pedido de prisão.

A defesa o dono da Ultrafarma alegou que ele tem até esta sexta-feira (22) para fazer o pagamento da fiança.

O diretor estatutário do grupo Fast Shop também não pagou o valor milionário, mas conseguiu um habeas corpus na 11ª Camara de Direito Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo que suspendeu a obrigatoriedade do pagamento.

Além dos dois, o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto também foi preso durante a operação. Mas sua prisão temporária foi prorrogada.

A operação que levou a prisão dos três desarticulou um esquema de corrupção envolvendo auditores-fiscais tributários da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

De acordo com informações do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), o esquema, que começou em maio de 2021, fraudava o ressarcimento de créditos do ICMS e favoreceu empresas como a Fast Shop e a Ultrafarma.

Leia mais

Imagem - Caso Ultrafarma: auditor fiscal preso teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propina

Caso Ultrafarma: auditor fiscal preso teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propina

Imagem - Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma preso em operação por corrupção?

Quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma preso em operação por corrupção?

Imagem - Saiba quem é Mario Otávio Gomes, diretor da Fast Shop preso em operação contra esquema de corrupção

Saiba quem é Mario Otávio Gomes, diretor da Fast Shop preso em operação contra esquema de corrupção

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em 1 ano, diz relatório da PF

Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em 1 ano, diz relatório da PF
Imagem - PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto
Imagem - Turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

Turistas alemães são deixados nus após serem roubados por bandidos em praia

MAIS LIDAS

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
01

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz
03

McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
04

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda