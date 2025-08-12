Acesse sua conta
Saiba quem é Mario Otávio Gomes, diretor da Fast Shop preso em operação contra esquema de corrupção

Ele é  apontado como um dos líderes do esquema

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:23

Mario Otávio Gomes
Mario Otávio Gomes Crédito: Reprodução

O diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, é um dos quatro presos na operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), realizada nesta terça-feira (12), para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores-fiscais tributários da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

De acordo com informações do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), o esquema, que começou em maio de 2021, fraudava o ressarcimento de créditos do ICMS e favoreceu empresas como a Fast Shop e a Ultrafarma. Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma também está entre os presos.

Mario Otávio Gomes atuava na função de diretor estatutário há mais de uma década na Fast Shop. Mas, já estava a cerca de 30 anos na empresa. De acordo com as investigações, ele era o principal responsável por negociar um contrato com a empresa Smart Tecs para, supostamente, prestar serviços tributários. As informações apontam que a empresa contratada recebeu mais de R$ 1 bilhão em transações com a Fast Shop.

Ainda segundo a apuração do Ministério Público, esse contrato era o meio por onde era paga a propina ao auditor da Receita Estadual de São Paulo, Artur Gomes da Silva Neto, que também foi preso.

Foram encontradas mais de 200 mensagens entre Mario Otávio e Arthur no mesmo período da transação bilionária. Além disso, a Smart Tecs estaria em nome da mãe de Arthur e seria uma empresa de fachada.

O diretor estatutário da Fast Shop também é apontado como um dos líderes do esquema e pode responder por corrupção ativa e passiva, além de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

