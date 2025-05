CRIME

QG da propina: entenda esquema de extorsão de funkeiros em delegacia

Policiais civis de São Paulo montaram esquema para cobrar propina de funkeiros e influencers que divulgam jogos de azar

Uma organização criminosa tomou conta de parte do 6º Distrito Policial de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. No local, formou-se um verdadeiro “QG da propina”, em que policiais civis extorquiam funkeiros e influencers envolvidos com divulgação de jogos de azar nas redes sociais.>