QUEM É O 'PLAYBOY' ?

Líder do esquema de lavagem de dinheiro que envolve PMs e rifeiros lucrou R$ 23,5 milhões

Ele foi preso por tráfico em 2014 com 30 kg de maconha e uma Mercedes no Caminho das Árvores

De acordo com a apuração, ele criou três empresas fictícias, onde o dinheiro da organização era lavado. São elas: Sheep Store, Angelos Pizza e Vlife. Além dele, outros nomes que ocupam lugar de destaque também tiveram as prisões decretadas e estão sendo procurados. São eles: Cirio José Lourenço, Daniel Alves, Flávio Andrade e Emanuele de Castro.>

Em outubro de 2014, a Polícia Civil prendeu Victor em um edifício residencial, no Caminho das Árvores. À época, os policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam 30 quilos de maconha prensada, 2,5 kg de cocaína, um revólver calibre 38, além de um carro Mercedes e um Nissan Sentra.>

A prisão ocorreu após denúncias encaminhadas ao departamento sobre o paradeiro do traficante, investigado há cinco meses na ocasião. No local da prisão, alugado por Victor para a prática do tráfico de drogas, os policiais encontraram também R$ 200, em espécie, duas balanças de precisão, um notebook e um celular.>