CRIME ORGANIZADO

24 alvos: veja lista de rifeiros e PMs presos em operação contra lavagem de dinheiro

Grupo movimentou mais de R$ 500 milhões em rifas ilegais

Até agora, a Polícia Civil já prendeu 27 acusados de participação em um esquema de lavagem de dinheiro, que envolve rifeiros, influenciadores digitais e policiais, na segunda fase da operação Falsas Promessas, nessa quarta-feira (9). O grupo movimentou mais de R$ 500 milhões em rifas ilegais. Os mandados foram cumpridos em Salvador e no Interior do estado. >

A operação veio à tona nas primeiras horas dessa quarta, com a prisão de Alexandre Tacha. Ele acumula 74 mil seguidores no Instagram e outros 61 mil inscritos no Youtube, plataforma onde faz o ‘PodTchaca’, em que ele conversa com convidados sobre crime, ações policiais e segurança pública.>