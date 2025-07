ELEIÇÕES 2026

PSOL lança pré-candidatura de Kleber Rosa ao governo da Bahia

O Manifesto ressalta que a pré-candidatura representa a "esquerda raiz" e tem "a cara do PSOL"

Pombo Correio

Publicado em 1 de julho de 2025 às 12:51

PSOL lança pré-candidatura de Kleber Rosa ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

Tendências internas do PSOL lançaram, na manhã desta terça-feira (1), um manifesto em defesa da pré-candidatura de Kleber Rosa ao Governo do Estado nas eleições de 2026. Devido ao resultado eleitoral histórico obtido no último pleito, segundo colocado nas eleições à prefeitura de Salvador, as tendências internas do partido acreditam no potencial político da pré-candidatura do psolista para liderar a "cabeça da chapa" ao Paláciode Ondina. >

O Manifesto pontua que, após um balanço crítico dos 20 anos dos governos liderados pelo PT na Bahia, "a Bahia pode mais! Queremos o povo negro vivo e com direitos. Queremos um Programa ecossocialista que rompa com o agronegócio. Queremos mulheres livres do horror do feminicídio. Queremos a população LGBTQIA+ com oportunidades. Queremos emprego e renda. Queremos educação e serviço público de qualidade. Queremos Kleber Rosa para governador! >

Esse projeto, com uma candidatura popular, com equidade de gênero, tem abrigo no partido de todas as lutas, tem a cara do PSOL!", diz o Manifesto. >

De acordo com o documento, embora as gestões petistas "sejam uma contenção para o retorno de um projeto carlista que representa as velhas oligarquias e o aprofundamento da miséria, implementa políticas nocivas para avanços sociais, econômicos e de garantia da vida do nosso povo, evidenciados principalmente nas políticas de segurança pública, educação, meio ambiente e serviços públicos que estão cada dia mais distantes de um projeto popular que coloque a garantia da vida no centro da prioridade". >

O documento salienta que "há um genocídio em curso na Bahia, que tem como alvo principalmente a juventude negra que vive nas periferias das grandes cidades. Essa realidade deriva da política de segurança pública focada na letalidade, materializada principalmente na ação da Polícia Militar e que vem se intensificando nos últimos anos. São 9 anos seguidos liderando o triste anuário de segurança pública como a PM que mais mata no Brasil em números absolutos, mesmo sendo apenas o 4º em população", aponta. >