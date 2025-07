RONALDO JACOBINA

Camarote estreante no Carnaval de 2025 conquista prêmio internacional

Ronaldo Jacobina

Publicado em 1 de julho de 2025 às 09:59

Romualdo Neto, Daniel Braga e Matheus Zanello, criadores do Viva Bahia Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Um dos grandes destaques do Carnaval de Salvador deste ano, o Camarote Viva Bahia, idealizado e executado pela agência NOSOTROS, com sede em Brasília, já estreou conquistando reconhecimento internacional. O projeto faturou o Bronze na categoria Business to Business (B2B) do prestigiado Prêmio Lusófonos da Criatividade, um festival internacional de criatividade que acontece em Portugal, voltado às empresas dos países de língua de portuguesa. A premiação consolidou a proposta como um case de inovação e experiência no maior Carnaval de rua do mundo.

Camarote tem vista para o Farol da Barra e para Avenida Oceânica Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Premium

Estreante na folia baiana de 2025, o Camarote Viva Bahia se tornou uma importante ativação de marcas e de Hospitality Center, com uma estrutura ideal para relacionamento estratégico, negócios e conexões reais entre empresas e seus clientes. O espaço que nos seis dias de funcionamento recebeu convidados do Brasil e do mundo, entregou uma experiência completa com direito a vista privilegiada, hospitalidade premium com agendamentos via app, ações digitais com direito a feedback em tempo real. "Além de um forte compromisso ambiental, incluindo a coleta de 1,3 mil kg de recicláveis e o upcycling de abadás em mochilas escolares", explica Daniel Braga, um dos sócios da agência, ressaltando que o espaço alcançou média de 4,73 de 5,0 na pontuação em satisfação e mais de 423 mil visualizações online.

Paulinho Lima Crédito: Divulgação

Palco>

Coautor da música Perigo, sucesso estrondoso no ano de 1986 na voz de Zizi Possi, o baiano Paulinho Lima, conhecido por atuar nos bastidores como empresário e produtor de artistas como Gal Costa, decidiu encarar o palco. O artista vai apresentar algumas de suas composições gravadas por outros artistas, nos dias 10 e 13 de julho, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. Paulinho, que atualmente está morando em Boipeba, no município de Cairu, será acompanhado de Mou Brasil (ex-integrante do grupo A Cor do Som) e de seis outros músicos num show que, segundo ele, "será leve".

Toni Araujo Crédito: Divulgação

No forno>

O escritor Toni Araújo lança, no próximo dia 12 de julho, às 15h, no Point Campo Grande (Avenida Sete de Setembro, nº 1474 – Campo Grande), seu mais novo livro. A obra A Medida do Abandono passeia entre o conto e o romance e sai pela editora Villa Olívia. Autor de obras como Dias e Noites e Manhãs Tardias (ambas editadas pela República_AF), Toni foi finalista do Prêmio Off Flip de Literatura na categoria de contos em 2021. (República_af, 2019).

Chef Danilo Fernandes em ação Crédito: Divulgação

Luso-baiano>

O chef Danilo Fernandes, em parceria com Edinho Engel, está preparando um menu especial para um jantar harmonizado com vinhos da vinícola portuguesa Tapada de Coelheiros, no Amado, no próximo dia 8 de julho, às 19h30. O evento, que tem vagas limitadíssimas contará com a presença de Ricardo Marinho, export manager da vinícola. No menu constam pratos como magret de pato ao poivre vert, pressé de cupim ao molho de vinho e lula recheada com brócolis, além de entrada e sobremesas, harmonizadas com brancos, tintos e rosé da Tapada de Coelheiros.

Gianni Tartari Crédito: Divulgação

Clube do vinho>

E por falar em vinhos, o chef Gian Angelino, vai inaugurar um novo projeto no seu Bella Napoli, que este ano completará 63 anos. Batizada de Brindiamo a Napoli, a iniciativa, marcada para o dia 9 de julho, às 19h, tem como um dos objetivos criar uma espécie de Clube do Vinho onde os apreciadores poderão conhecer mais sobre a bebida. A ideia, segundo Angelino é, a cada edição, trazer um especialista para falar sobre o assunto, sempre acompanhado de uma jantar especial harmonizado com os rótulos apresentados. Neste primeiro encontro, o convidado é o italiano Gianni Tartari, um dos mais respeitados sommeliers do país, que garimpou rótulos de várias procedências para apresentar aos participantes.>

Isadora Cansanção, Fernando Perez e Kauê Gramulha Crédito: Divulgação

Em casa>

Kauê Gramulha, novo proprietário da Artefacto Salvador, voltou a sua terra natal no final de semana passado para prestigiar o lançamento da mostra Artefacto Mato Grosso, em exposição na loja de Cuiabá, considerada a maior do país. O retorno às origens foi duplamente celebrado pelo empresário, afinal foi lá onde começou sua trajetória com a marca de mobiliário de luxo ao lado do seu mentor, o empresário Fernando Perez, franqueado local e seu ex-sócio. De volta a Salvador, Gramulha segue firme com a reforma da loja que deverá ser reinaugurada, totalmente remodelada com a nova coleção da marca em agosto próximo. >

Uran Rodrigues Crédito: Divulgação

Coletivo>

O coletivo cultural brasileiro O Pente, conhecido por celebrar a cultura preta e promover conexões afro-diaspóricas através da música e da dança, vai fazer uma edição especial em Nova York no próximo dia 20 de julho, em comemoração aos seus 10 anos de trajetória. A festa acontece no espaço Selva (1329 Willoughby Ave, Brooklyn), das 18h às 0h, e reúne no line-up o DJ e produtor nova-iorquino Amar Mansoor, referência na cena de Nova York, além dos artistas baianos Drico Aragão e Uran Rodrigues, criador do projeto.>

Luana Maldonado Crédito: Divulgação

Letras Vivas