Médico baiano com mais de 500 mil seguidores recebe punição por quebra do Código de Ética Médica

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) aplicou sanção disciplinar de censura pública ao médico Gabriel Almeida

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) aplicou uma sanção disciplinar de censura pública ao médico baiano Gabriel da Silva Almeida. A medida, publicada oficialmente na segunda-feira (30), foi aplicada após infração de quatro artigos do Código de Ética de Medicina. >

As infrações foram enquadradas nos artigos 11, 21, 80 e 87. Confira abaixo o que diz cada um: >

Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. >

Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte >

O médico tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido por recomendar Mounjaro para emagrecimento. Além de médico, ele é escritor, professor e palestrante. Ao CORREIO, Gabriel Almeida informou que possui prontuário médico e que todas as suas prescrições possuem nomes dos pacientes. >

"Todos os meus documentos têm comprovação. (...) No mesmo dia (da punição), outros dois outros médicos tomaram punições maiores: suspensão do exercício profissional por 30 dias, mas eles (Cremeb) não postam porque sabem que meu nome vai dar mídia. O meu jurídico vai entrar em ação", disse o médico. >

Além da sanção ao médico Gabriel, o Cremeb determinou, ainda na segunda-feira, a suspensão do exercício profissional por 30 dias da médica Tânia Francimar Bezerra de Freitas Braga por infração aos artigos 63 e 67 do Código de Ética Médica, e do médico Ricardo Haruo Iriguti por infração aos artigos 2º, 18, 19, 20, 22, 58 e 68. >