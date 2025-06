CRIME

Polícia mira quadrilha que compartilhava fotos íntimas de mulheres na Bahia e em outros 7 estados

Grupo criminoso forçava vítimas a automutilação

Quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil, nesta segunda-feira (30), contra uma quadrilha que compartilhava imagens íntimas de vítimas nas redes sociais. A ação ocorre em 21 cidades de 8 estados: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Goiás, Piauí e no Distrito Federal. >

Os crimes eram cometidos contra meninas e mulheres com idades entre 11 e 19 anos. De acordo com o G1 Rio de Janeiro, o grupo criminoso forçava vítimas a automutilação. Todos os alvos da operação são homens maiores idade que são investigados por crimes sexuais, tortura, ameaça, misoginia e racismo. >

As investigações começaram quando uma mãe de uma menor de 16 anos procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que comanda a operação. Ela denunciou que a adolescente teve imagens íntimas expostas nas redes sociais. >

No Rio de Janeiro, os mandados foram cumpridos nas cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Os policiais ainda tentam cumprir um mandado de prisão. Ao todo, os investigadores também buscam cumprir 32 mandados de busca e apreensão. >

Pedro Henrique Silva Lourenço, um dos presos desta segunda, é suspeito de aliciar as vítimas, que eram obrigadas a participar de “desafios” nos quais eram obrigadas a se automutilar. Quem não cumpria tinha imagens íntimas divulgadas. >

De acordo com a polícia, o grupo tinha um acervo de 80 mil arquivos contendo vídeos, fotos e conversas com cunho íntimo que foram expostos. Dezenas de mulheres foram vítimas em vários pontos do país. >