POLÍCIA

Foragido da Justiça é preso em camarote de festa de São Pedro na Bahia

Homem tentou se passar por irmão no Ita Pedro, em Itabuna, no Sul baiano

Um homem com quatro mandados de prisão em aberto pelas Justiças da Bahia e de São Paulo foi preso no camarote do Ita Pedro, tradicional festa junina de Itabuna, no Sul baiano, na madrugada de domingo (29). >