CULTURA JAPONESA

Festival Bon Odori acontece em setembro e ingressos já estão à venda; veja as datas

Organização do evento espera receber mais de 80 mil visitantes no Parque de Exposições

Monique Lobo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:12

Festival da Cultura Japonesa de Salvador - Bon Odori Crédito: Emanuel Fernandes dos Santos/Divulgação

A 17ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador - Bon Odori vai acontecer entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, na Av. Luís Viana Filho.

O evento que sempre atrai muitos fãs da cultura oriental vai contar com uma programação variada com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, apresentações musicais e de danças, artes marciais e workshops. A expectativa é que o evento reúna mais de 80 mil visitantes durante os três dias de atividades.

Veja imagens da edição anterior do Bon Odori 1 de 9

Os ingressos do segundo lote já estão à venda no site do evento e em postos físicos da Ticket Maker (Parque Shopping Bahia - 2º Piso) e do Pida (Shopping Piedade – 3º piso, Shopping Paralela – 2º piso, Salvador Norte Shopping – 1º piso e Salvador Shopping – Piso G2). Eles custam R$ 13 (meia)/R$ 26 para o dia 5 de setembro e R$ 17/R$ 34 para os dias 6 e 7 de setembro. Mais informações também podem ser encontradas no site do festival.

Um dos destaques do palco Haru é diretor de dublagem, locutor, tradutor, desenhista, youtuber e influenciador, Guilherme Briggs, que já dublou personagens como Superman (Universo DC), Buzz Lightyear (Toy Story), Optmus Prime (Transformers), Rei Julien (Madagascar). O palco ainda vai receber o Miss Nikkey Bahia, concurso de beleza nipônica mais tradicional do Brasil, que celebra a cultura, a beleza e a identidade da comunidade nikkei em todo o país. A programação também conta com atrações musicais para todos os públicos: Denilson Félix, Pamela Yuri, Fabio Aruga e o Coral Cosmos.

Já o palco Natsu vai receber apresentações de artes marciais de Sumô, Kendo, Aikido, Judô, Karatê, Iaidô, além do Grupo Cultural Wado, que exibe o Matsuri Dance, um estilo musical que misturam ritmos como o pop, rock, funk com o ritmo tradicional japonês "ondo". Outra atração é o Grupo de Odori, composto por mais de 20 integrantes, que tem como objetivo praticar e promover o 'Bon Odori', dança comunitária realizada em círculos que se dedica a agradecer os antepassados.

Já no Espaço Cultural, o público vai se divertir nas oficinas de Shodō (caligrafia japonesa), Oshibana (técnica de prensar e desidratar flores e folhas em artigos de papelaria), Sumi-ê (pintura oriental e tradicional feita com tinta preta). A equipe da Paper Translation vai apresentar uma oficina de Pixel Art, que cria objetos realistas com uma pinça, uma pegboard e 'miçangas' para montar o design do item que é finalizado com o aquecimento do ferro de passar.

Outra opção é fazer uma aula experimental e aprender técnicas como Mangá, Comics, Desenho Artístico, Pintura e Colorização Digital. Outro atrativo do Festival é a Cerimônia do Chá, que proporciona uma experiência de reflexão, relaxamento e espiritualidade.

Gastronomia

Além das atrações, tem também uma variedade de ofertas gastronômicas com pratos tradicionais da culinária japonesa. Mais de 20 restaurantes oferecem sushi, tempurá, udon, lamén, entre outras opções.

Já as salas Sakura e Tsuru recebem uma programação especial de workshops de gastronomia com chefs convidados. Nomes como Mariene Fukushima (Buffet Hanyori), Hugo Marubayahi, Rodrigo Ávila (Nemukta), Maria Sugimoto, Amauri (Kikkoman) e André Matias Lima comandam as cozinhas.