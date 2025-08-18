Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:35
A Prefeitura de Feira de Santana realizará uma ação concentrada da campanha de vacinação contra a raiva no próximo sábado (23). A mobilização acontecerá nos bairros Baraúna, Calumbi, Jardim Cruzeiro, Rua Nova, Sobradinho e Tanque da Nação, com doses disponíveis em praças e unidades de saúde locais. A meta da campanha no município é vacinar 58.314 animais, sendo 40.820 cães e 17.494 gatos.
O coordenador da Unidade de Controle de Zoonoses, o veterinário Gabriel Cavalcante, ressalta a importância da imunização de todos os animais. “A vacina é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos de forma letal”, alerta. As doses serão aplicadas gratuitamente.
Para receber a vacina, os animais devem ser saudáveis e ter a partir de três meses de idade. A orientação é que os bichos precisam estar livres de estresse, sem sinais de doenças e, no caso dos gatos, acondicionados em caixas de transporte. Já os cães devem estar com coleira ou corrente.
Durante esta semana, a vacinação antirrábica já está ocorrendo no distrito de Humildes, tanto na sede quanto nos povoados. Além disso, há um posto fixo na unidade de controle de zoonoses, localizada na avenida Eduardo Froes da Motta, no bairro Pedra do Descanso, com atendimento das 8h às 15h.
