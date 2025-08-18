Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Ação concentrada visa imunizar mais de 58 mil cães e gatos em postos montados em praças e unidades de saúde

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:35

Prefeitura de Feira promove vacinação contra a raiva em seis bairros
Prefeitura de Feira promove vacinação contra a raiva em seis bairros Crédito: Abraão Melo/Ascom Feira

A Prefeitura de Feira de Santana realizará uma ação concentrada da campanha de vacinação contra a raiva no próximo sábado (23). A mobilização acontecerá nos bairros Baraúna, Calumbi, Jardim Cruzeiro, Rua Nova, Sobradinho e Tanque da Nação, com doses disponíveis em praças e unidades de saúde locais. A meta da campanha no município é vacinar 58.314 animais, sendo 40.820 cães e 17.494 gatos.

O coordenador da Unidade de Controle de Zoonoses, o veterinário Gabriel Cavalcante, ressalta a importância da imunização de todos os animais. “A vacina é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos de forma letal”, alerta. As doses serão aplicadas gratuitamente.

Informações sobre Feira de Santana

Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução
Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos era de 97,56% em Feira por Reprodução/Youtube
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,54 para 1.000 nascidos vivos por Thuane Maria/GOVBA
Feira de Santana apresenta 63,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Google Street View
Último censo identificou 616.272 pessoas em Feira de Santana por Reprodução
Em 2021, o PIB per capita de Feira de Santana era de R$ 27.691,08 por César Marques/Matheus Landim/GOVBA
Câmara Municipal de Feira de Santana por Divulgação
1 de 7
Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução

Para receber a vacina, os animais devem ser saudáveis e ter a partir de três meses de idade. A orientação é que os bichos precisam estar livres de estresse, sem sinais de doenças e, no caso dos gatos, acondicionados em caixas de transporte. Já os cães devem estar com coleira ou corrente.

Durante esta semana, a vacinação antirrábica já está ocorrendo no distrito de Humildes, tanto na sede quanto nos povoados. Além disso, há um posto fixo na unidade de controle de zoonoses, localizada na avenida Eduardo Froes da Motta, no bairro Pedra do Descanso, com atendimento das 8h às 15h.

Leia mais

Imagem - Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Imagem - Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

Imagem - Quer aprender chinês? Universidade oferece curso de mandarim em Feira de Santana

Quer aprender chinês? Universidade oferece curso de mandarim em Feira de Santana

Confira os locais de vacinação do próximo sábado (23):

  • Baraúnas: Unidade de Saúde I.
  • Barroquinha: Unidade de Saúde.
  • Calumbi: Unidade de Saúde Expansão Feira IX – I e II.
  • Jardim Cruzeiro: Unidade Básica de Saúde.
  • Morada Tropical: Unidade de Saúde.
  • Rua Nova: Praça do Amorun (Rua Osvaldo Requião) e Praça Dona Pomba.
  • Sobradinho: Unidade de Saúde I e II.
  • Tanque da Nação: Associação do Feira IV e Unidade de Saúde.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Feira de Santana agora tem 'dia do jovem cristão' em calendário oficial

Feira de Santana agora tem 'dia do jovem cristão' em calendário oficial
Imagem - Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar
Imagem - São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil
01

Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
03

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é
04

Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é