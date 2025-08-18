SAÚDE

Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Ação concentrada visa imunizar mais de 58 mil cães e gatos em postos montados em praças e unidades de saúde

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:35

Prefeitura de Feira promove vacinação contra a raiva em seis bairros Crédito: Abraão Melo/Ascom Feira

A Prefeitura de Feira de Santana realizará uma ação concentrada da campanha de vacinação contra a raiva no próximo sábado (23). A mobilização acontecerá nos bairros Baraúna, Calumbi, Jardim Cruzeiro, Rua Nova, Sobradinho e Tanque da Nação, com doses disponíveis em praças e unidades de saúde locais. A meta da campanha no município é vacinar 58.314 animais, sendo 40.820 cães e 17.494 gatos.

O coordenador da Unidade de Controle de Zoonoses, o veterinário Gabriel Cavalcante, ressalta a importância da imunização de todos os animais. “A vacina é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos de forma letal”, alerta. As doses serão aplicadas gratuitamente.

Para receber a vacina, os animais devem ser saudáveis e ter a partir de três meses de idade. A orientação é que os bichos precisam estar livres de estresse, sem sinais de doenças e, no caso dos gatos, acondicionados em caixas de transporte. Já os cães devem estar com coleira ou corrente.

Durante esta semana, a vacinação antirrábica já está ocorrendo no distrito de Humildes, tanto na sede quanto nos povoados. Além disso, há um posto fixo na unidade de controle de zoonoses, localizada na avenida Eduardo Froes da Motta, no bairro Pedra do Descanso, com atendimento das 8h às 15h.

Confira os locais de vacinação do próximo sábado (23):

Baraúnas: Unidade de Saúde I.

Unidade de Saúde I. Barroquinha: Unidade de Saúde.



Unidade de Saúde. Calumbi: Unidade de Saúde Expansão Feira IX – I e II.



Unidade de Saúde Expansão Feira IX – I e II. Jardim Cruzeiro: Unidade Básica de Saúde.



Unidade Básica de Saúde. Morada Tropical: Unidade de Saúde.



Unidade de Saúde. Rua Nova: Praça do Amorun (Rua Osvaldo Requião) e Praça Dona Pomba.



Praça do Amorun (Rua Osvaldo Requião) e Praça Dona Pomba. Sobradinho: Unidade de Saúde I e II.



Unidade de Saúde I e II. Tanque da Nação: Associação do Feira IV e Unidade de Saúde.

