Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

Projeto de extensão “Sons & Teclas na Uefs” conta com vagas para crianças e adultos, com aulas presenciais e online

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:12

Projeto de Extensão da Uefs oferece aulas de teclado em Feira de Santana Crédito: Freepik

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas para o projeto de extensão “Sons & Teclas na Uefs”, que oferece um curso de teclado gratuito em Feira de Santana para crianças, adolescentes e adultos. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para preencher o formulário de inscrição. A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio no dia 22 de agosto.

A iniciativa, promovida pelo colegiado do curso de Licenciatura em Música da Uefs, visa desenvolver o ensino coletivo de teclado e democratizar o acesso à educação musical. Para atender a diferentes perfis de público, o projeto foi dividido em cinco turmas, com opções de aulas nas modalidades presencial e remota.

Todas as atividades acontecerão às terças-feiras, no turno da tarde. O projeto é uma oportunidade tanto para quem nunca teve contato com um instrumento musical quanto para aqueles que já possuem alguma experiência e desejam aprimorar suas habilidades.

Confira as turmas e vagas disponíveis

Os interessados devem ficar atentos aos pré-requisitos e horários de cada turma antes de preencher o formulário. Veja as opções:

Modalidade Remota (Online)

Turma Única: Oferece 4 vagas para adolescentes e adultos a partir de 12 anos, com ou sem experiência musical. As aulas serão das 16h30 às 17h15. Para esta modalidade, é necessário que o aluno possua o instrumento.

Modalidade Presencial (na Uefs)

Turma 1 (Com experiência): São 3 vagas para adolescentes e adultos a partir de 11 anos que já possuam experiência musical e saibam fazer leitura de partitura. As aulas ocorrem das 13h30 às 14h15.

Turma 2 (Iniciantes - Crianças): Disponibiliza 5 vagas para crianças entre 6 e 10 anos, sem nenhuma experiência musical. O horário é das 14h15 às 15h.

Turma 3 (Com experiência - Crianças): São 4 vagas para crianças de 6 a 10 anos que já tenham alguma vivência musical. As aulas serão das 15h às 15h45.

Turma 4 (Iniciantes - Jovens/Adultos): Oferece 4 vagas para adolescentes e adultos a partir de 11 anos, sem experiência musical. O horário é das 15h45 às 16h30.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente através do preenchimento de um formulário online, que estará disponível entre os dias 10 e 20 de agosto de 2025. O sorteio e a divulgação da lista de selecionados acontecerão no dia 22 de agosto.