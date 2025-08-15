Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira de Santana recebe oficina gratuita de instrumento musical africano

Participação é aberta a qualquer pessoa a partir de 16 anos, mesmo sem experiência musical

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:47

Uefs recebe oficina gratuita de instrumento musical africano neste final de semana
Uefs recebe oficina gratuita de instrumento musical africano neste final de semana Crédito: Divulgação/Ascom Uefs

O Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) será palco para uma imersão na cultura ancestral africana neste fim de semana. Entre os dias 15 e 17 de agosto, o espaço recebe a oficina gratuita "Vivências em Músicas de Mbira", que ensina a tocar o instrumento típico da África Austral. A participação é aberta a qualquer pessoa a partir de 16 anos, mesmo sem experiência musical, e as inscrições podem ser feitas online.

As aulas ocorrerão na sexta-feira (15) e no sábado (16), às 14h, e culminarão em uma apresentação pública no domingo (17), às 15h30, no Teatro de Arena do Cuca. O projeto, idealizado pelo músico e pesquisador Thon Nascìmêntos, busca democratizar o acesso ao instrumento, considerado um meio de comunicação com o plano espiritual em sua cultura de origem.

Informações sobre Feira de Santana

Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução
Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos era de 97,56% em Feira por Reprodução/Youtube
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,54 para 1.000 nascidos vivos por Thuane Maria/GOVBA
Feira de Santana apresenta 63,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Google Street View
Último censo identificou 616.272 pessoas em Feira de Santana por Reprodução
Em 2021, o PIB per capita de Feira de Santana era de R$ 27.691,08 por César Marques/Matheus Landim/GOVBA
Câmara Municipal de Feira de Santana por Divulgação
1 de 7
Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução

Como participar e concorrer a instrumentos

Os interessados em participar da vivência não precisam ter conhecimento musical prévio, bastando ter idade a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através de um formulário online, disponível no perfil oficial do projeto no Instagram, o @mbira.brasil.

Para incentivar ainda mais os novos praticantes, a organização sorteará duas mbiras do tipo nyunganyunga ao final da oficina. Os instrumentos foram fabricados artesanalmente em Maputo, capital de Moçambique, e trazidos especialmente para o projeto, oferecendo aos sortudos uma peça autêntica para continuar seus estudos.

Leia mais

Imagem - Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar

Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar

Imagem - 72 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

72 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

Imagem - De Maria Quitéria a Talisca: relembre 15 personalidades de Feira de Santana

De Maria Quitéria a Talisca: relembre 15 personalidades de Feira de Santana

O que é a Mbira?

Conhecida também como "piano de polegar", a mbira (pronuncia-se "imbira") é o primeiro instrumento da família dos lamelofones criado no continente africano. Com um som melódico e hipnotizante, produzido por teclas de metal presas a uma prancha de madeira, o artefato desempenha um papel central em cerimônias e rituais, sendo um símbolo de resistência e tradição.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar

Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar
Imagem - 72 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

72 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar
Imagem - Multas de R$150 mil? Entenda nova lei sancionada em São Sebastião do Passé

Multas de R$150 mil? Entenda nova lei sancionada em São Sebastião do Passé

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso