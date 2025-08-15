CULTURA

Feira de Santana recebe oficina gratuita de instrumento musical africano

Participação é aberta a qualquer pessoa a partir de 16 anos, mesmo sem experiência musical

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:47

Uefs recebe oficina gratuita de instrumento musical africano neste final de semana Crédito: Divulgação/Ascom Uefs

O Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) será palco para uma imersão na cultura ancestral africana neste fim de semana. Entre os dias 15 e 17 de agosto, o espaço recebe a oficina gratuita "Vivências em Músicas de Mbira", que ensina a tocar o instrumento típico da África Austral. A participação é aberta a qualquer pessoa a partir de 16 anos, mesmo sem experiência musical, e as inscrições podem ser feitas online.

As aulas ocorrerão na sexta-feira (15) e no sábado (16), às 14h, e culminarão em uma apresentação pública no domingo (17), às 15h30, no Teatro de Arena do Cuca. O projeto, idealizado pelo músico e pesquisador Thon Nascìmêntos, busca democratizar o acesso ao instrumento, considerado um meio de comunicação com o plano espiritual em sua cultura de origem.

Como participar e concorrer a instrumentos

Os interessados em participar da vivência não precisam ter conhecimento musical prévio, bastando ter idade a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através de um formulário online, disponível no perfil oficial do projeto no Instagram, o @mbira.brasil.

Para incentivar ainda mais os novos praticantes, a organização sorteará duas mbiras do tipo nyunganyunga ao final da oficina. Os instrumentos foram fabricados artesanalmente em Maputo, capital de Moçambique, e trazidos especialmente para o projeto, oferecendo aos sortudos uma peça autêntica para continuar seus estudos.

O que é a Mbira?

Conhecida também como "piano de polegar", a mbira (pronuncia-se "imbira") é o primeiro instrumento da família dos lamelofones criado no continente africano. Com um som melódico e hipnotizante, produzido por teclas de metal presas a uma prancha de madeira, o artefato desempenha um papel central em cerimônias e rituais, sendo um símbolo de resistência e tradição.