OPORTUNIDADE

72 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

Confira a lista de oportunidades sendo ofertadas nesta sexta-feira (15)

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:29

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O SineBahia iniciou a semana com excelentes notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a unidade de Feira de Santana divulgou uma nova lista com 72 vagas de emprego disponíveis em oito áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a moradores da cidade e região, e as candidaturas já estão abertas. Confira abaixo:

Vagas de emprego disponíveis:

Embora a lista completa seja dinâmica e possa sofrer alterações ao longo do dia, algumas áreas se destacam na convocação desta sexta-feira (15). Entre as oportunidades disponíveis, há postos para:

ATENDENTE DE LOJA OU SUPERMERCADO (PCD)

Ensino Médio Completo

Sem experiência

A empresa oferece vale transporte, assistência médica, odontológica, refeitório e uniforme

Salário a combinar

10 VAGAS

AUXILIAR ADMNISTRATIVO (JOVEM APRENDIZ)

Ensino Médio Completo

Sem experiência

A empresa oferece vale transporte, assistência médica, odontológica, refeitório e uniforme

Salário a combinar

04 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

25 VAGAS

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Ensino Fundamental

Sem experiência

A empresa oferece vale transporte, assistência médica, odontológica, refeitório e uniforme

Salário a combinar

05 VAGAS

CARREGADOR DE CAMINHÃO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

10 VAGAS

CONFERENTE DE MERCADORIAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

12 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa oferece: assistência médica, odontológica, adicional de periculosidade, refeitório e transporte da empresa

Salário a combinar

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário a combinar

05 VAGAS

Como se Candidatar às Vagas do SineBahia em Feira de Santana?

O processo para concorrer a uma das vagas é simples e acessível. Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para agilizar o atendimento e garantir a candidatura.

Documentação Necessária

Para realizar o cadastro e a candidatura, é imprescindível que o trabalhador apresente os seguintes documentos originais:

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital;

Documento de Identidade (RG);

CPF;

Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);

Comprovante de escolaridade.

Canais de Atendimento

Os candidatos podem se candidatar às vagas presencialmente em dois postos na cidade de Feira de Santana. Uma unidade está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 450, no centro, e o atendimento é por ordem de chegada, das 7h às 12h. A outra unidade funciona no Posto SAC da Rua Vasco Filho, 23, também no centro, e o atendimento é feito por agendamento, das 7h às 16h.