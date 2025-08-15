Acesse sua conta
72 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

Confira a lista de oportunidades sendo ofertadas nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:29

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O SineBahia iniciou a semana com excelentes notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, a unidade de Feira de Santana divulgou uma nova lista com 72 vagas de emprego disponíveis em oito áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a moradores da cidade e região, e as candidaturas já estão abertas. Confira abaixo:

Vagas de emprego disponíveis:

Embora a lista completa seja dinâmica e possa sofrer alterações ao longo do dia, algumas áreas se destacam na convocação desta sexta-feira (15). Entre as oportunidades disponíveis, há postos para:

  • ATENDENTE DE LOJA OU SUPERMERCADO (PCD)
  • Ensino Médio Completo
  • Sem experiência
  • A empresa oferece vale transporte, assistência médica, odontológica, refeitório e uniforme
  • Salário a combinar
  • 10 VAGAS
  • AUXILIAR ADMNISTRATIVO (JOVEM APRENDIZ)
  • Ensino Médio Completo
  • Sem experiência
  • A empresa oferece vale transporte, assistência médica, odontológica, refeitório e uniforme
  • Salário a combinar
  • 04 VAGAS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 25 VAGAS
  • AUXILIAR DE AÇOUGUE
  • Ensino Fundamental
  • Sem experiência
  • A empresa oferece vale transporte, assistência médica, odontológica, refeitório e uniforme
  • Salário a combinar
  • 05 VAGAS
  • CARREGADOR DE CAMINHÃO
  • Ensino Médio Incompleto
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 10 VAGAS
  • CONFERENTE DE MERCADORIAS
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa informará os benefícios
  • Salário a combinar
  • 12 VAGAS
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA
  • Ensino Médio Completo
  • Experiência mínima de 06 meses na CTPS
  • A empresa oferece: assistência médica, odontológica, adicional de periculosidade, refeitório e transporte da empresa
  • Salário a combinar
  • 01 VAGA
  • REPOSITOR DE MERCADORIA
  • Ensino Médio Completo
  • Sem experiência
  • Salário a combinar
  • 05 VAGAS

Como se Candidatar às Vagas do SineBahia em Feira de Santana?

O processo para concorrer a uma das vagas é simples e acessível. Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para agilizar o atendimento e garantir a candidatura.

Documentação Necessária

Para realizar o cadastro e a candidatura, é imprescindível que o trabalhador apresente os seguintes documentos originais:

  • Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital;
  • Documento de Identidade (RG);
  • CPF;
  • Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);
  • Comprovante de escolaridade.

Canais de Atendimento

Os candidatos podem se candidatar às vagas presencialmente em dois postos na cidade de Feira de Santana. Uma unidade está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 450, no centro, e o atendimento é por ordem de chegada, das 7h às 12h. A outra unidade funciona no Posto SAC da Rua Vasco Filho, 23, também no centro, e o atendimento é feito por agendamento, das 7h às 16h.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

