MARIA QUITÉRIA

Ação em bairro de Feira de Santana oferece vagas de trabalho e qualificação

A iniciativa vai ocorrer neste sábado (16) e domingo (17), na Escola Municipal José Tavares

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:00

Prefeitura Municipal de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Jorge Magalhães

A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), realiza uma ação no distrito de Maria Quitéria neste sábado (16) e domingo (17). A iniciativa, que ocorrerá na Escola Municipal José Tavares, visa oferecer à comunidade acesso facilitado a cadastros para vagas de trabalho e inscrições em cursos de qualificação profissional.

A ação, que vai das 7h às 14h, é voltada para toda a comunidade do distrito de Maria Quitéria e moradores de localidades próximas que buscam oportunidades de trabalho e qualificação. Os interessados deverão ter em posse a carteira de identidade ou outro documento com foto.

Serão oferecidas orientações e cadastros para encaminhamento a vagas de emprego, além de inscrições para cursos de qualificação profissional, tudo por meio da Casa do Trabalhador. A secretária da pasta, Márcia Ferreira, avaliou a iniciativa como positiva para a zona rural do município.

“Estamos levando não apenas serviços, mas também a esperança de um futuro melhor para muitas famílias que vivem na zona rural. Estamos vislumbrando a possibilidade para que essas pessoas ampliem sua renda e melhorem suas condições de vida e participem de forma mais ativa da economia do município. É um passo importante para fortalecer o desenvolvimento local”, afirmou a secretária.