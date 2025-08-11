EMPREGOS

Casa do Trabalhador de Feira tem 289 vagas abertas; veja como concorrer

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e visam preencher postos de trabalho na cidade e região

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:02

Casa do Trabalhador tem novas vagas de emprego em Feira de Santana Crédito: Valto Novaes/Prefeitura de Feira de Santana

A Casa do Trabalhador de Feira de Santana, órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Settdec), anunciou a abertura de 289 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (11). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e visam preencher postos de trabalho na cidade e região, com destaque para um grande volume de contratações imediatas no setor de atendimento.

200 vagas de início imediato na Atento

O principal destaque do quadro de vagas é a empresa Atento, que está recrutando 200 profissionais para a função de especialista em atendimento SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e commerce. Para se candidatar, é necessário ter o ensino médio completo, conhecimento básico em informática, habilidade com o pacote Office e o navegador Google Chrome, além de boa digitação. Embora a experiência prévia com atendimento ao cliente não seja obrigatória, ela será considerada um diferencial no processo seletivo.

Oportunidades em logística, vendas e áreas diversas

Além das vagas na Atento, há diversas outras oportunidades no mercado local. A Flora Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza, por exemplo, busca profissionais para preencher cargos como:

Analista de logística;

Assistente de logística;



Faturista;



Separador de mercadoria;



Supervisor de logística;



Supervisor de vendas;



Vendedor externo no varejo;



Outros postos de trabalho disponíveis abrangem funções como auxiliar administrativo, capoteiro, caseiro, coordenador administrativo, eletricista, montador de móveis, pedreiro, pintor automotivo e vendedor interno. Há também vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD), como a de operador de telemarketing.

Como se candidatar às vagas de emprego

Os interessados em concorrer a uma das 289 vagas devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, nº 527A (antiga Rua de Aurora), no centro da cidade. É imprescindível levar os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH)

CPF



Comprovante de residência



Currículo atualizado



Carteira de Trabalho (física ou digital)



O atendimento é gratuito e realizado por ordem de chegada. A instituição alerta que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, dependendo da demanda de candidatos.