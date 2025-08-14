FAMOSOS

De Maria Quitéria a Talisca: relembre 15 personalidades de Feira de Santana

Lista inclui desde heroína da Independência a ícones da música e do esporte que nasceram na Princesinha do Sertão

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:32

Conheça 15 personalidades baianas que nasceram em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Conhecida como o "Princesinha do Sertão", Feira de Santana não é apenas a segunda cidade mais populosa da Bahia, mas também um berço de talentos que transcenderam fronteiras. Da bravura de uma heroína da independência aos acordes que definiram gêneros musicais e aos craques que brilharam nos gramados do mundo, a cidade revelou nomes de peso em diversas áreas. Por isso, o CORREIO separou 15 personalidades de Feira de Santana para relembrar quem são os "filhos" da cidade.

Maria Quitéria de Jesus

Nascida em 1792 na região da Serra da Agulha, localizada atualmente no limite de Feira de Santana, Maria Quitéria é uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Reconhecida como heroína da Independência, foi a primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro.

Para lutar pela libertação do Brasil do domínio português, ela se disfarçou de homem, usando o nome do soldado José Medeiros. Sua bravura e habilidade militar no Batalhão dos Periquitos foram tão notáveis que, mesmo após sua identidade ser revelada, foi condecorada pessoalmente pelo Imperador Dom Pedro I com a Ordem Imperial do Cruzeiro, tornando-se um símbolo da força da mulher brasileira.

Divaldo Franco

Divaldo Pereira Franco foi uma das mais respeitadas personalidades nascidas em Feira de Santana e um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no mundo. Nascido na cidade em 5 de maio de 1927, ele se destacou como médium psicógrafo, tendo escrito mais de 250 livros com a orientação de espíritos, com milhões de cópias vendidas em diversos idiomas.

Além de sua notoriedade como orador, que já realizou palestras em mais de 70 países, Divaldo foi um filantropo de renome. Em 1952, fundou em Salvador, ao lado de Nilson de Souza Pereira, a Mansão do Caminho, uma obra social que já educou e cuidou de dezenas de milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Luiz Caldas

Considerado o "pai do Axé Music", Luiz Caldas nasceu em Feira de Santana e possui fortes laços com o bairro Tomba. Multi-instrumentista, cantor e compositor, ele foi o arquiteto de uma revolução musical nos anos 1980 ao fundir ritmos afro-caribenhos, como o reggae e o zouk, com o frevo e o pop, criando uma sonoridade única que explodiu no carnaval de Salvador.

Sua canção "Fricote", lançada em 1985, é o marco zero do axé e abriu as portas para uma geração de artistas. Até hoje, Luiz Caldas continua sendo uma figura inovadora, lançando álbuns anualmente e explorando diferentes gêneros musicais. O artista feirense tem 47 álbuns lançados.

Russo Passapusso

Roosevelt Ribeiro de Carvalho, o Russo Passapusso, nasceu em Feira de Santana e se tornou uma das vozes mais potentes e originais da música brasileira contemporânea. Ele é o vocalista e um dos principais compositores do BaianaSystem, banda que ganhou o Brasil e o mundo com sua fusão explosiva de hip-hop, reggae, arrocha e samba.

Com letras que abordam questões sociais, políticas e a identidade cultural da Bahia, Russo comanda multidões em festivais internacionais e nacionais, principalmente com o Navio Pirata no carnaval de Salvador. Sua performance energética e seu trabalho de pesquisa sonora fazem dele um dos mais importantes artistas de Feira de Santana, com cinco álbuns e 18 EPs lançados com o BaianaSystem.

Rachel Reis

Nascida em Feira de Santana, Rachel Reis é um dos nomes mais promissores da nova Música Popular Brasileira (MPB). Com uma voz doce e um som que mistura pop, R&B e ritmos regionais, ela conquistou o público e a crítica especializada.

Seu álbum de estreia, "Meu Esquema", lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria de "Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa". Em 2025, lançou o álbum "Divina Casca", com 15 faixas autorais e participação dos artistas BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência, Psirico e Nêssa.

Thiago Aquino

Fenômeno do arrocha, Shanderson Thiago da Silva Aquino nasceu e foi criado no bairro da Queimadinha. Com um repertório romântico e uma voz marcante, Thiago Aquino se transformou em um dos artistas mais ouvidos do Brasil, arrastando multidões por onde passa.

Seu projeto "Arrocha Meu Lugar é Aqui" gravado em Feira de Santana, solidificou sua condição de estrela da música popular. Em 2020 o álbum "Só Pedrada" se tornou o 10° mais ouvido do ano.

Jovem Dex

Diretamente do bairro George Américo, David Sá Duarte, mais conhecido como Jovem Dex, é um dos principais nomes da cena trap nacional. Com apenas 24 anos, ele já acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais com hits como "NAV" e "Rolex".

Em 2024, lançou seu terceiro álbum na carreira, denominado como "Olha essa arte". Com sete faixas ao todo, o projeto ainda conta com uma canção produzida por Brandão, integrante da 30PRAUM, gravadora de Matuê e Clara Mendes.

Carlos Pitta

Com mais de 40 anos de carreira e 15 discos lançados, Carlos Pitta foi um dos maiores representantes dos ritmos regionais da Bahia, como o forró e o xote. O pesquisador, cantor e compositor baiano trabalhou com nomes icônicos da música brasileira, incluindo Elba Ramalho, Alcione, Dominguinhos e Caetano Veloso.

Além disso, Pitta levou sua arte para palcos internacionais, com apresentações nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e no famoso Festival de Montreux, na Suíça.

Maryzelia

A cantora Maryzelia é uma autêntica feirense que levou o samba de roda para fora da Bahia. Nascida e criada em Feira de Santana, a cantora foi uma das candidatas da segunda edição do Festival Vozes da Terra - em 2002, e hoje segue carreira nacional, levando em seu canto a influência do samba de roda, samba reggae e clássicos da MPB.

Já participou de vários eventos de grande porte na Bahia. Em Salvador, já sacudiu o largo Quincas Berro D’água, no Pelourinho, nas edições 2016 e 2018 do Carnaval da cidade. Além de interpretar clássicos do samba e obras de compositores da nova geração, Maryzélia homenageou blocos afros e afoxés de Salvador, como o Ilê Aiyê e os Filhos de Gandhy.

Hilton Cobra

José Hilton Santos Almeida, conhecido como Hilton Cobra, nasceu em Feira de Santana e é um dos mais importantes atores e diretores do teatro negro no Brasil. Sua carreira é marcada pela luta por representatividade e pela valorização da cultura afro-brasileira. Entre 1993 e 1994 integrou o elenco do humorístico Os Trapalhões.

Em 2001, no Rio de Janeiro, ele fundou a Cia dos Comuns, um coletivo teatral fundamental para a inserção e o protagonismo de artistas negros no cenário contemporâneo. Cobra também foi presidente da Fundação Cultural Palmares, órgão ligado ao Ministério da Cultura.

Mestra Janja

Rosângela Costa Araújo, a Mestra Janja, nasceu em Feira de Santana e é uma figura proeminente na capoeira e no meio acadêmico. Historiadora e Mestra de Capoeira Angola, ela é uma referência mundial nos estudos sobre cultura afro-brasileira, gênero e tradições banto.

Mestra Janja é cofundadora do Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola, que promove a prática e a pesquisa da capoeira em diversos países. Sua trajetória conecta a sabedoria popular da capoeira com a produção de conhecimento acadêmico, sendo uma voz fundamental na preservação e difusão desse patrimônio.

Irving São Paulo

O ator Irving São Paulo, que marcou a teledramaturgia brasileira, também nasceu em Feira de Santana. Irmão do também ator Ilya São Paulo, ele iniciou a carreira ainda jovem e se destacou em diversas novelas de grande sucesso da TV Globo nas décadas de 1980 e 1990.

Atuou em produções memoráveis como "Bebê a Bordo", "A Viagem", "Por Amor" e "Torre de Babel". O ator morreu aos 41 anos em 2006, no Rio de Janeiro, de falência de múltiplos órgãos, decorrente de uma pancreatite.

Junior Baiano

Raimundo Ferreira Ramos Júnior, mais conhecido como Junior Baiano, é um dos mais famosos jogadores de Feira de Santana. Zagueiro de estilo vigoroso e com faro de gol, ele teve uma carreira de grande sucesso, defendendo clubes de enorme torcida como Flamengo, Palmeiras e Vasco da Gama.

Seu auge foi a convocação para a Copa do Mundo de 1998, na França, onde foi titular da Seleção Brasileira. Com seu carisma e estilo de jogo marcante, Junior Baiano se tornou uma figura icônica do futebol brasileiro nos anos 90 e 2000.

Jorge Wagner

Jorge Wagner Góes Conceição é outro talento do futebol nascido em Feira de Santana. Polivalente, atuava como meio-campista e lateral-esquerdo, destacando-se pela precisão em seus passes e cobranças de falta com a perna esquerda.

Teve uma carreira vitoriosa, com passagens marcantes por clubes como Corinthians, Internacional, São Paulo e Botafogo. Também fez sucesso no exterior, especialmente no Japão, onde se tornou ídolo do Kashiwa Reysol, conquistando o campeonato nacional. Jogou por Vitória e Fluminense de Feira antes de se aposentar.

Anderson Talisca

Anderson Souza Conceição, o Anderson Talisca, nasceu em Feira de Santana e se tornou um jogador de futebol de renome internacional. Meio-campista de grande talento, chute potente e exímio cobrador de faltas, ele foi revelado pelo Bahia e rapidamente se transferiu para a Europa.

Talisca atuou em clubes como o Benfica, em Portugal, Beşiktaş, na Turquia e no Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde foi companheiro de equipe da estrela mundial Cristiano Ronaldo. Atualmente, o baiano joga pelo Fenerbahçe, também da Turquia. Ao CORREIO, o jogador revelou em mais de uma oportunidade o desejo de retornar ao Bahia.

