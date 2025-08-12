Acesse sua conta
Uefs abre vagas para professor com bolsa de R$ 1,8 mil; veja como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto de 2025

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:26

Campus da Uefs
Campus da Uefs Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com um processo seletivo aberto para preencher 13 vagas, além de formar cadastro de reserva, para as funções de professor formador e professor orientador de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As oportunidades são para atuar no Curso de Especialização em Gestão em Saúde, oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD) pelo programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto de 2025.

Os profissionais selecionados receberão uma bolsa de R$ 1.850,00, paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para o desenvolvimento das atividades. Ao todo, são oferecidas 13 vagas imediatas, distribuídas da seguinte forma:

  • Professor Formador: 05 vagas + Cadastro de Reserva.
  • Professor Orientador de TCC: 08 vagas + Cadastro de Reserva.

Conforme o edital, o pagamento para professor formador corresponde a uma bolsa para cada 15 horas/aula ministradas. Já o professor orientador de TCC receberá uma mensalidade da bolsa para cada grupo de cinco orientações concluídas.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer, os candidatos devem atender a alguns requisitos básicos. É exigida experiência comprovada de, no mínimo, um ano no magistério superior. Para a vaga de professor orientador, é necessário também comprovar experiência mínima de um ano em orientação e/ou coorientação de TCC em cursos de pós-graduação. Outras exigências incluem possuir pós-graduação na área do curso e ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades.

O processo seletivo dará prioridade a professores com vínculo na Uefs, seguindo a ordem:

  • Professor do quadro permanente da Uefs;
  • Professor Substituto da Uefs;
  • Professor aposentado pela Uefs;
  • Professor do magistério superior sem vínculo com a Uefs.

O edital também contempla uma política de ações afirmativas, reservando 50% das vagas para candidatos negros, indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas trans e pessoas com deficiência.

Como funcionará a seleção?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.csa.uefs.br, entre os dias 5 e 18 de agosto de 2025.

A seleção para professor formador terá duas etapas: Análise do currículo lattes (eliminatória) e avaliação do plano de ensino (classificatória). Para os candidatos a professor orientador de TCC, a seleção consistirá em uma única etapa eliminatória de análise curricular. A validade do processo seletivo será de cinco anos.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

