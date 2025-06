VAI VOLTAR?

'Afiando a conversa', revela Anderson Talisca sobre retorno ao Bahia em 2026

Com contrato válido até a metade do próximo ano, o meia formado nas categorias de base do Tricolor pode assinar pré-contrato no início de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 20:38

Anderson Talisca revelou desejo e conversas informais para retornar ao Bahia Crédito: Divulgação/Fenerbahce

Cria da base do Bahia e atualmente no Fenerbahçe, o meia Anderson Talisca revelou que o seu retorno ao Tricolor está cada vez mais próximo de acontecer. A revelação ocorreu durante participação no programa Jogo Aberto BA, da TV Band, nesta terça-feira (10). Na ocasião, o jogador disse manter contato frequente com Cadu Santoro, diretor de futebol do Esquadrão. O contrato de Talisca com o clube turco acaba na metade de 2026, o que possibilitaria a assinatura de um pré-contrato em janeiro.>

“Há seis meses tivemos uma conversa, quando eu decidi sair do Al-Nassr em comum acordo com o clube. Eu falo sempre com o Cadu, então a gente conversa bastante. Ele conversa bastante com meu empresário, o Carlos. A gente vem afiando a conversa, vem colocando os pontos principais, porque tem muitos objetivos que eu tenho para conquistar na minha carreira, e sei que eu posso conquistar também no Bahia“, disse.>

Assinei por um ano e meio, no dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato. A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade Anderson Talisca Meia do Fenerbahçe

Em entrevista ao CORREIO em março deste ano, o jogador disse que os torcedores podem ficar tranquilos, porque, segundo ele, o retorno “está ficando cada vez mais próximo”. Talisca chegou às categorias de base do Bahia em 2009 e fez sua estreia profissional em 2013, aos 18 anos, contra o Itabaiana, pelo Campeonato Baiano. Em sua passagem pelo Esquadrão, fez 68 jogos e marcou 11 gols.>

Depois que chegou ao Benfica, acabou sendo emprestado ao Besiktas, da Turquia. Entre 2016 e 2018, ele disputou 80 jogos, com 37 gols marcados e 15 assistências, além do título da liga do país. Depois que deixou a Turquia, ele rumou para a China, onde atuou no Guangzhou FC até 2020. Lá, fez 65 partidas, contribuindo com 39 gols e nove assistências.>

Em seguida, o baiano foi para Al Nassr, onde se tornou um ídolo. Por lá, somou 110 duelos, com 77 gols marcados e 12 assistências. Além dos ótimos números, o brasileiro ajudou o clube a conquistar a Copa dos Campeões Árabes na temporada 2023-24, sobre o rival Al-Hilal. >