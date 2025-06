PIVETE DE AÇO

Ruan Pablo celebra oportunidades e campanha do Bahia na Copa do Nordeste: 'Estamos evoluindo'

Equipe terminou com a melhor campanha da fase de grupos da competição

O Bahia finalizou a fase de grupos da Copa do Nordeste com a melhor campanha geral, liderando o grupo B, com 16 pontos. O feito ocorreu após a equipe vencer o Náutico por 3x1 no último sábado (7). No duelo, o Tricolor contou mais uma vez com a participação de Ruan Pablo.>