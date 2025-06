REAPRESENTAÇÂO

Com o retorno de dois lesionados, elenco do Bahia iniciou a preparação para encarar o Bragantino

Recuperados de problemas físicos, Rezende e Iago Borduchi participaram de parte das atividades

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 17:48

Elenco do Bahia em preparação para encarar o Bragantino Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após vencer o Náutico no último sábado (7) e garantir a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia teve folga no domingo (8) e se reapresentou na manhã desta segunda-feira (9), iniciando a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino. A partida será na próxima quinta-feira (12), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Bragantino

A reapresentação no CT Evaristo de Macedo contou com as voltas de Rezende e Iago Borduchi, ambos recuperados de lesão. O volante superou um problema muscular, enquanto o lateral-esquerdo se recuperou de um trauma facial. Os dois participaram apenas da primeira parte do treino com bola e, em seguida, fizeram uma atividade física complementar.

