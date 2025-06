LISTA SELETA

Relembre os últimos atacantes do Bahia que superaram o início de temporada de Erick Pulga

Camisa 16 do Esquadrão soma 8 gols e 7 assistências em 2025; apenas quatro nomes superaram esses números nos últimos 10 anos

Contratado por R$ 18,8 milhões junto ao Ceará, Erick Pulga vem justificando cada centavo investido pelo Bahia. Com oito gols e sete assistências em 32 partidas, o atacante é o líder em participações diretas em gols do time na temporada. O início do camisa 16 é tão expressivo que, nos últimos dez anos, apenas em outras cinco ocasiões um atacante do Esquadrão teve um começo de ano tão bom ou superior. A diferença é que, enquanto todos os outros nomes da lista atuavam como centroavantes, Pulga se destaca jogando pela ponta esquerda. >