Descubra quais são os jogadores do Bahia com maior minutagem na temporada

Com 42 jogos disputados, o Esquadrão é o time da Série A com mais partidas no ano

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de junho de 2025 às 06:00

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia é o time da Série A que mais vezes entrou em campo nesta temporada. Ao todo, o Esquadrão disputou 42 partidas, somando 3.780 minutos jogados — sem contar os acréscimos — em um intervalo de apenas 154 dias. Isso equivale a um jogo a cada 3,6 dias em média. Diante dessa maratona intensa e do pouco tempo de recuperação, o técnico Rogério Ceni costuma poupar os titulares com frequência para minimizar o desgaste físico. Ainda assim, inevitavelmente, alguns jogadores acabam acumulando mais minutos em campo do que outros.

