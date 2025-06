COPA DO NORDESTE

Bahia x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Válida pela ultima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, a partida será disputada na Fonte Nova, em Salvador, às 17h30

Bahia e Náutico se enfrentam neste sábado (07/06/2025), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O Tricolor já está classificado e busca a melhor campanha geral, enquanto o Timbu ainda sonha com uma vaga no mata-mata. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >