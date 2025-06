TRICOLOR PREPARADO

Bahia está pronto para enfrentar o Náutico; veja a provável escalação

Confronto contra os pernambucanos ocorre neste sábado (7), a partir das 17h30

O elenco do Bahia finalizou, nesta sexta-feira (6), a preparação para enfrentar o Náutico, neste sábado (7), na Arena Fonte Nova. O grupo treinou nesta sexta no CT Evaristo de Macedo. Após o revés para o Confiança no meio de semana, o técnico Rogério Ceni volta a comandar a equipe, junto ao restante do elenco profissional.>